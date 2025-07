Quién es la mujer que se ríe junto al CEO de Astronomer en el concierto de Coldplay: su conexión con la empresa y una coincidencia curiosa

El escándalo que sacude a la empresa tecnológica Astronomer tras el viral kiss cam en el concierto de Coldplay en Boston ha adquirido nuevas capas de complejidad. Mientras Andy Byron, CEO de la compañía, y Kristin Cabot, su directora de Recursos Humanos, siguen en el ojo del huracán por su relación extramatrimonial, una tercera figura ha emergido en el centro de la polémica: Alyssa Stoddard, vicepresidenta de Personal de Astronomer y cómplice silenciosa del affaire, según revelan investigaciones en redes sociales.

La trama, que comenzó como un momento incómodo captado por las cámaras del Gillette Stadium, donde Chris Martin bromeó con la supuesta aventura de la pareja, ha derivado en un examen minucioso de las prácticas laborales y personales dentro de la empresa.

Alyssa Stoddard, identificada por usuarios de TikTok como la mujer que acompañaba a Byron y Cabot durante el concierto, no solo habría sido testigo de la relación, sino que su trayectoria profesional está inexplicablemente entrelazada con la de Cabot. Ambas han trabajado juntas en al menos tres empresas consecutivas: Proof Point, Neo4j y ahora Astronomer, siempre en puestos clave de Recursos Humanos.

Quién es Alyssa Stoddard

Lo que inicialmente parecía un chisme más de la socialité tecnológica ha mutado en un debate sobre nepotismo y ética corporativa. Según publicaciones de LinkedIn rescatadas por usuarios, Cabot felicitó a Alyssa hace apenas una semana por su ascenso a vicepresidenta de Personal en Astronomer, un cargo que consiguió bajo la supervisión directa de Cabot. La coincidencia temporal con el escándalo ha levantado sospechas: ¿fue este concierto de Coldplay, donde Alyssa apareció riéndose junto a la pareja, una "salida de equipo" financiada por la empresa para encubrir la relación?

La teoría cobra fuerza al revisar los patrones de contratación. Tanto Cabot como Alyssa han replicado su asociación laboral en cada compañía donde han estado. En Neo4j, por ejemplo, Cabot dirigió el área de Talento mientras Alyssa ocupaba un puesto intermedio en el mismo departamento. Ahora, en Astronomer, la dinámica se repite con Cabot como jefa de HR y Alyssa como su segunda al mando. "No es solo una cuestión de lealtad; parece un pack deal poco transparente", señaló un exempleado de Neo4j bajo anonimato en declaraciones recogidas por The US Sun.

LinkedIn Andy Byron, CEO de Astronomer

Complicidad corporativa

El papel de Alyssa en el escándalo ha dividido a la audiencia. Mientras algunos argumentan que su presencia en el concierto era inocente —"solo estaba allí como compañera de trabajo"—, otros apuntan a su responsabilidad como vicepresidenta de HR. "Sabía de la relación y no actuó. ¿Dónde queda la imparcialidad en casos de acoso o favoritismo?", cuestionó en X un especialista en ética laboral. La polémica se agrava al considerar que Astronomer, valuada en 1.300 millones de dólares, enfrenta ahora interrogantes sobre su cultura interna y la posible instrumentalización de eventos corporativos para encubrir relaciones personales.

Por otro lado, la reacción de Megan Kerrigan, esposa de Byron, ha sido contundente: eliminó el apellido compartido de sus redes sociales y borró sus cuentas en Facebook e Instagram, según confirmaron medios como La Nación e Infobae 12. Mientras, Astronomer se limita a desmentir un comunicado falso atribuido a Byron —donde supuestamente pedía disculpas—, pero no ha abordado las acusaciones contra Cabot y Alyssa.

EFE Concierto de Coldplay

El efecto dominó

El caso ha trascendido el morbo para convertirse en un estudio de los límites del poder en el mundo tech. Byron, un ejecutivo con una carrera intachable en empresas como Lacework y Cybereason, ve ahora cómo su reputación se tambalea no solo por el affaire, sino por las implicaciones de que su equipo directivo esté tejido con hilos de complicidad. La discusión sobre si Alyssa fue ascendida por mérito o por lealtad a Cabot (y, por extensión, a Byron) sigue abierta.

Mientras, Internet no perdona. Memes que comparan a Astronomer con The Office —donde el jefe y la de HR también mantenían una relación, parodias de políticas corporativas ("¿Cómo clasificar un concierto de Coldplay en gastos?") y hasta falsos anuncios de empleo ("Buscamos VP de Personal que no ría nerviosamente en kiss cams") inundan las plataformas. La fan que grabó el video original, Grace Springer, confesó sentirse "abrumada" por el impacto de su publicación, que supera los 49 millones de visualizaciones.

Así, el misterio que persiste es qué hará Astronomer. ¿Investigarán las contrataciones cruzadas? ¿Exigirán la dimisión de Cabot o Alyssa? Por ahora, el silencio de la compañía contrasta con el estruendo en redes.