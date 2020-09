Mila Ximénez habla sin pelos en la lengua sobre el último gesto de Enrique Ponce a Paloma Cuevas

Una de las colaboradoras más polémica en 'Sálvame' no se ha pronunciado hasta hoy sobre lo que ha sido uno de los 'bombazos' del verano. Hablamos nada más y nada menos de la relación que ha iniciado Ana Soria con el torero Enrique Ponce, quien a su vez se ha separado de la que hasta ahora era su mujer, Paloma Cuevas.

Mila Ximenez no se había podido pronunciar sobre este hecho hasta ahora porque en los últimos meses ha estado ausenta dado que es enferma de cáncer y ha estado en reposo absoluto. Según ha revelado en su programa hasta en dos ocasiones, donde siempre ha contado todo, lo ha pasado muy mal a raíz de su enfermedad, pero ha querido ponerse delante de ella y plantarle cara.

Un gesto que su club de fans también se lo ha querido reconocer.

La opinión de Mila Ximénez sobre Enrique Ponce

Solo ahora, cuando ha vuelto a la pequeña pantalla, ha hecho los honores y ha entrado a valorar esta nueva relación. En las últimas horas otros personajes destacados de la televisión, como han sido Bertín Osborne y Massiel. Y Mila no podía ser menos.

Para la colaboradora de 'Sálvame', lo que ha hecho Enrique Ponce no tiene justificación alguna. Esa es su sensación. Así lo ha hecho saber esta tarde en el programa que habitualmente presenta Jorge Javier Vázquez: “Creo que don Enrique Ponce no se tiene por qué cabrear porque le hagan una foto en un restaurante con Ana Soria; porque las imágenes que he visto de él en la más absoluta intimidad, encima de una cama besándose, tirados en una playa como si fueran dos quinceañeros, me parece que no ha cumplido mis expectativas“.

“Tú te puedes enamorar de alguien más joven y, por supuestísimo, te puedes separar. Y creo que se ha separado de una forma que Paloma Cuevas no se merecía”, añadía antes de reflexionar si “¿era necesario hacer esto?”, ha dicho la colaboradora. “No me gusta nada lo que ha hecho“, ha sentenciado.

