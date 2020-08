Miguel Bosé vuelve para salir al paso de la polémica de Colón: “¡Me han castigado! He sido un niño malo”

Miguel Bosé ha reaparecido tras toda la polémica que generó su vídeo alentando a la población a acudir a la manifestación antimascarillas que se celebró en Madrid el pasado domingo. Muchos le criticaron por no asistir a la concentración que él mismo promovió y también por alentar las teorías de la conspiración con respecto al coronavirus. Sin embargo, el cantante no se ha mordido la lengua y ha decidido dar la cara a través de un vídeo en su perfil de Instagram.

Miguel Bosé vuelve para salir al paso de la polémica de Colón

En las imágenes difundidas por la cuenta oficial del cantante en esta red social, Bosé habla casi sin voz y se muestra muy pródigo en gestos (incluso histriónico) durante todo su discurso. “¿Qué creéis? ¡Me han castigado! He sido un niño malo. Entonces, por una semana, no tengo una de las tres redes. Ayyyy… Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que os prometí. Y empezamos por el bicho”, arranca el intérprete de ‘Amante Bandido’.

“Se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe, y el bicho ha matado a mucha gente. En marzo-abril de este año, mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos, en las residencias… También se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador”, concede una de las leyendas de la música pop española.

Sin embargo, esto no significa que Bosé deje de defender las posturas que ha abanderado hasta ahora. “Pero, a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la cifra ha ido bajando. Eso está ahí. Está muy bien explicado por una chica que se llama Marina Gastel. Pero bueno, también ha sido castigada. Muchos han sido castigados”, recalca.

Europa Press

“Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. Quien quiera y tenga paciencia y tenga modo puede acceder a estas páginas y contrastar. Que cuando os llegue una noticia, vayáis a buscar. Hagáis el esfuerzo de buscar más allá. Que no os paréis sólo con una voz: hay que escuchar muchas campanas”, asevera también ‘Papito’.

“De esa manera, se contrasta. Podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede. Escuchar sólo un consejo nunca es bueno. Escuchar dos, mejor. Mejor ven cuatro ojos que dos. Mejor escuchan cuatro oídos que dos. El bicho existe. Nunca he dicho que no existiera: existe”, parece rendirse Bosé. Aunque matiza después: “Lo que pasa es que, en este momento, su fuerza está disminuyendo. Eso es oficial”.

Así llega la despedida, tan contundente como el resto de su intervención: “¡Mañana más! Os mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando. ¡Pero sigo castigado! En resumen: ¡habemus bicho!”.