Miguel Ángel Idígoras, de TVE, habla alto y claro sobre la memoria histórica: "Queda claro"

Sigue sobre la mesa la polémica después de conocer la decisión del Ayuntamiento de Palma de cambiar de nombre una docena de calles de 'simbología franquista' en la ciudad de acuerdo a La Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlament en 2018. Son muchas las críticas que contra esta decisión y una de las últimas ha sido la del ex corresponsal de Televisión Española en Londres, Miguel Ángel Idígoras, quien no ha dudado en ironizar sobre el asunto.

"El almirante Churruca, Cervera y Gravina eran franquistas. Y Bildu no es heredera de ETA. Queda claro, ¿no?", ha escrito el periodista en su cuenta personal de Twitter.

Otro rostro muy conocido que ha querido compartir su opinión sobre este asunto es el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien además ha criticado al alcalde de Palma, José Hila, a través de las redes sociales. "Churruca, Gravina (Trafalgar), Cervera (Santiago de Cuba). Díganle algo a este idiota, si les apetece. Para eso está Twitter, para comunicarnos", escribió el escritor en respuesta al anuncio del alcalde de Palma. Éste no dudó en responderle: "Señor Pérez-Reverte, como veo que le interesa el nomenclátor de Palma, quisiera explicarle de forma educada que las tres calles se pusieron en honor a tres navíos franquistas. Era 1937, el mismo año en que el bando nacional asesinaba al legítimo alcalde de la ciudad Emili Darder".

Inmediatamente, Pérez-Reverte cargó una vez más contra Hila: "No me importa su educación, sino su ignorancia o mala fe. Nunca hubo barcos franquistas o republicanos llamados Almirante Churruca o Almirante Gravina. Ninguno de los destructores así llamados llevó la palabra Almirante. Pastelee, que es su oficio, mas no insulte la inteligencia".

El cambio de nombre de las doce calles de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado este martes el cambio de nombre de una docena de calles de simbología franquista en el municipio. El alcalde de Palma, José Hila, ha insistido en la necesidad de eliminar símbolos fascistas del espacio público de la ciudad y ha asegurado que su equipo "nunca" pactará con fascistas.

El secretario autonómico de Memoria Democrática del Govern, Jesús Jurado, ha subrayado "la obligación moral" de las instituciones para retirar símbolos de las calles que recuerdan al franquismo, sobre todo como señal de respeto a las 1.800 personas asesinadas en Mallorca durante el régimen.

El área de Participación Ciudadana y Gobierno Interior dará ayudas por 40.000 euros para que autónomos y establecimientos comerciales afectados por el cambio del nombre de las calles puedan modificar la documentación sin coste alguno.