Sigue la polémica: el alcalde de Palma inauguró una de las calles que ahora eliminará

Sigue la polémica después de conocer la decisión del Ayuntamiento de Palma de cambiar de nombre una docena de calles de 'simbología franquista' en la ciudad de acuerdo a La Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlmanet en 2018.

Además de la indignación por el dinero que costará (40.000 € en ayudas para agilizar las gestiones de los negocios que se encuentran en estas calles que con el cambio de nombre de las vías deberán modificar algunos documentos), muchos rostros conocidos como el escritor Arturo Pérez-Reverte, Carlos Herrera o Ángel Expósito, han dado un repaso al alcalde de Palma, José Hila, en relación a algunos nombres que serán cambiados. ''Lo que ha hecho la alcaldía de Palma puede ser una imbecilidad, al alcalde pueden llamarle lo que quieran, pero no es un ignorante, él lo sabe perfectamente quiénes eran, claro que lo sabe, fueron tres patriotas, tres grandes patriotas, eso para un nacionalista, izquierdista, socialista, lo que sea este sujeto... Equivale a tres fascistas. La izquierda está en eso", ha comentado Carlos Herrera esta mañana.

No me importa su educación, sino su ignorancia o mala fe. Nunca hubo barcos franquistas o republicanos llamados Almirante Churruca o Almirante Gravina. Ninguno de los destructores así llamados llevó la palabra Almirante. Pastelee, que es su oficio, mas no insulte la inteligencia.