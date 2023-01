¿Es el mejor momento para cambiarte de trabajo?: Un experto explica qué hacer antes de enviar tu currículum

Uno de los propósitos de Año Nuevo que más se suele repetir, dejando aparte los típicos de aprender un idioma, empezar a ir al gimnasio o mejorar nuestros hábitos para que sean más saludables, es encontrar trabajo o cambiar de puesto si no estamos a gusto con el que tenemos. El comienzo de un nuevo año puede ser un buen momento para reflexionar y marcarnos objetivos para buscar el empleo que queremos.

Sin embargo, varios estudios de algunas plataformas de empleo arrojan datos no muy alentadores: sí es cierto que en enero aumentan las búsquedas, pero tiende a haber menos ofertas disponibles. Cabe destacar que estos resultados son a nivel internacional, y la opinión desde algunas empresas expertas en recursos humanos de España dista bastante. “En el mes de diciembre muchos de los procesos de selección se paran hasta que pasa el período navideño, o se ralentizan. Entonces lo que suele ocurrir realmente en enero es que hay los procesos abiertos porque vienen retrasados por las navidades, más los nuevos que se abren”, comenta Vicente Gómez, socio director de g2 Talentum.

Desde esta empresa de recursos humanos, consideran que enero es un buen mes para buscar empleo. “Además, la persona que está buscando activamente empleo lo que tiene que pensar es que solo busca un empleo y, aunque se publicaran, que no es así, menos ofertas en enero, puede estar ahí la oferta que a ti te interese, la que cubre tus necesidades y tus expectativas profesionales”, apunta Vicente Gómez. “Jamás se debe retrasar la búsqueda porque a veces no es una cuestión de cantidad, sino de calidad y de esa oportunidad específica que a ti te interesa”.

Durante la búsqueda de trabajo, también hay que tener presente los niveles profesionales. No es lo mismo buscar trabajo para un perfil directivo, un mando intermedio o un profesional de base. “Para el caso de un directivo, a lo mejor enero no sea el mejor mes, puede que haya menos puestos”, opina el director de g2 Talentum, pero recuerda que dentro de esos puede que esté el suyo.









"Buscar trabajo es una carrera de fondo, y hay que ser constante. Siempre va a haber meses mejores y peores por muchas circunstancias, no solo porque sea enero. Pero si estás buscando empleo, no puedes dilatarlo o decir "espero al mes que viene", porque puedes estar dejando pasar muy buenas oportunidades”.

Adaptarse al nuevo mercado de trabajo tras la pandemia

En cuanto a cómo se encuentra el mercado de trabajo después de la pandemia y con una situación actual marcada por la inflación, los expertos creen que lo más aconsejable es adaptarse a las nuevas circunstancias y no posponer la búsqueda de empleo, esperando que la situación vaya a mejorar. “Lo peor que podemos hacer, tanto empresas empleadoras como candidatos, es esperar a que las cosas pasen”, indica Vicente Gómez.

Desde g2 Talentum ven que desde el verano pasado se empezó a aceptar que vivimos en una situación de incertidumbre que no sabemos cuando va a terminar. “De alguna manera, nos estamos adaptando a esa situación y muchos proyectos que, a causa de la pandemia, no avanzaban o se paralizaban, están empezando poco a poco a evolucionar de una forma casi normal. Pero no porque la situación sea mejor, sino porque estamos aceptando que esto es el nuevo 'modus operandi'."

La constancia, el mejor aliado en la búsqueda de empleo

Además de ser conscientes de que encontrar trabajo puede ser un camino largo, "hay que ser constante, regular, tener una disciplina y tener fe en uno mismo", recomienda Vicente Gómez. El director de esta empresa de recursos humanos reconoce que en ocasiones, cuando la persona lleva meses sin encontrar un trabajo, se suele empezar a bajar el listón y reducir las expectativas. Algo que puede terminar siendo un error: “Si buscas trabajo y bajas tus expectativas, lo más normal es que aceptes un trabajo que no es realmente lo que quieres. A corto plazo estás contento, porque has cumplido tu primera necesidad, pero a medio plazo normalmente genera frustración e infelicidad profesional”, declara Vicente Gómez.

Lo más recomendable es tener paciencia. Aunque la búsqueda de empleo pueda llegar a frustrar, siempre hay que tener en cuenta de que el trabajo es uno de los sitios donde pasamos más tiempo de nuestro día a día.