¿Gran Renuncia o solo desempleo?: Un experto nos da las claves de un fenómeno laboral que ocurre cada vez más

A menos de quince días para finalizar el 2022, este ha sido el año que en España ha habido más renuncias laborales. Y es que, entre enero y septiembre, el número de dimisiones de los trabajadores se ha disparado a máximos históricos, hasta los 55.000 españoles dijeron adiós a su empleo de forma voluntaria, más del doble que el año pasado (22.839). De hecho, el Gobierno convocaba en mayo una primera reunión con sindicatos y empresarios para abordar el problema, pero no se definió nada. Incluso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pronunciaba antes de esa junta a mediados de ese mismo mes respecto a esta situación, "quiero mandar un mensaje de tranquilidad.

En España no hay un problema de renuncia". Para ver cómo sigue el panorama laboral, y si hay o no hay 'Gran Renuncia' o 'sobrecalentamiento' del mercado laboral en nuestro país, en cope.es hemos hablado con Joaquín Solana, profesor de grado en Dirección de Empresas de la Universitat Abat Oliba CEU.

¿'Gran Renuncia' o desempleo?

Para entender esta situación, primero hay que explicar qué es este concepto. Tal y como asegura el experto, 'Gran Renuncia' es "el conjunto de profesionales, de gente trabajadora, que decide renunciar al trabajo, que es un fenómeno que ha ocurrido sobre todo después a la vuelta del cierre producido por la pandemia en países avanzados como Estados Unidos, donde ha habido gente que renunciaba a seguir teniendo el trabajo anterior en las condiciones anteriores, etc.", señalaba, recordando lo que ocurrió al otro lado del charco, cuando en 2021 dejaron su puesto laboral de forma voluntaria 47,8 millones de empleados, según el Departamento de Trabajo.

A la hora de hablar de España como tal, Joaquín Solana ha explicado que, "quizá no tenemos tanto que hablar de 'Gran Renuncia' en cuanto a que la gente abandone, decida dejar los puestos de trabajo, sino que lo que tenemos es una elevada tasa de desempleo, un desempleo muy elevado en el sector de los jóvenes y un desempleo también muy elevado en el sector de los trabajadores de más edad", aseguraba.

Por otro lado, un informe de tendencias reciente elaborado por Indeed y Glassdoor, dos de las principales plataformas de búsqueda de empleo, advierten que este concepto está siendo más persistente de lo esperado a causa del envejecimiento de la fuerza laboral, y aseguran que, "es un error fundamental pensar que a medida que la Covid retrocede, las dificultades de contratación se evaporarán". En cambio, el profesor de grado en Dirección de Empresas cree que más que una 'renuncia' como tal, lo que ocurre es que durante el desempleo, el trabajador no encuentra tan fácilmente un empleo. José Canseco es socio y director de Human Touch y nos contaba esto sobre las cifras.

"Los salarios bajos en sí pueden ser una explicación, pero no es el único problema que tenemos. También el puesto de trabajo cuesta a la empresa mucho dinero, hay muchos impuestos que se pagan por el puesto de trabajo y esto complica la contratación. La gente tiene interés en trabajar, lo que pasa es que el mercado no tiene la fluidez suficiente y la dinámica suficiente para recolocar a la gente muchas veces. Entonces, podemos ver que si no hacemos cambios y si las cosas siguen igual, España es un país que tiene crónicamente un índice de desempleo más elevado que los países de su entorno de características similares", argumentaba.

El mes de más bajas voluntarias en el primer semestre del año fue en abril, cuando se alcanzaron las 5.467 personas con contrato indefinido, máximo histórico mensual desde que se recopilan estos datos (2001), según las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social. Según el informe, "las economías de muchos países podrían ralentizarse o incluso caer en recesión mientras los bancos centrales trabajan para reducir la inflación", en caso de que esta situación permaneciera. "Pero incluso si el apetito de los empresarios por contratar se reduce, la oferta de mano de obra seguirá siendo escasa a largo plazo", señalaba.

A pesar de que los expertos difieren respecto a este concepto, los trabajadores que renuncian a su empleo se han disparado en el primer semestre -entre enero y junio- un 110%, convirtiéndose en el año con más dimisiones y siendo la cifra de 30.307 la más alta jamás vista, en comparación con las 23.859 registradas durante la primera mitad de 2007.