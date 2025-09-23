Herrera destapa la “tinta de calamar” de Sánchez y la “soberbia” de Igualdad por el fallo de las pulseras

Desde el auditorio Edgar Neville de Málaga, en 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha analizado la actualidad política poniendo el foco en dos grandes polémicas.

El comunicador ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su discurso en la ONU y su cinismo sobre la libertad de expresión. Asimismo, ha criticado duramente la gestión del Ministerio de Igualdad y de su titular, Ana Redondo, por el escándalo de los fallos en las pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género.

El “balón de oro a la tinta de calamar” para Sánchez

Herrera ha otorgado a Pedro Sánchez el “balón de oro a la tinta del calamar” por su habilidad para desviar la atención de los problemas que no le son favorables.

El comunicador ha criticado su reciente intervención en la Asamblea General de la ONU, que considera una institución “inútil”, y ha calificado de hipócrita su discurso en la Universidad de Columbia.

Allí, Sánchez afirmó que “en nuestras democracias, los líderes sirven al pueblo, no al revés”, palabras que para Herrera contrastan directamente con sus acciones, como la creación de “la máquina del fango” y las “leyes para amedrentar a los medios”.

La “soberbia” de Igualdad ante el fallo de las pulseras

Otro de los asuntos que ha centrado la crítica de Herrera ha sido el “bulo infumable” de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre la eficacia de las pulseras telemáticas.

El comunicador ha recordado que Moncloa fue advertida de los fallos por la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica, Esther Erice, y por hasta tres informes judiciales. A pesar de ello, la ministra ha insistido en que el sistema funciona, declarando que “ninguna mujer con dispositivo cometa ha sido asesinada”.

Para Herrera, esta actitud es una muestra de “acongojante soberbia” y una falta de respeto hacia las víctimas que han denunciado sentirse desprotegidas.

El periodista ha señalado la ironía de que el lema “hermana, yo sí te creo” no se aplique cuando las mujeres denuncian la “incapacidad, inoperancia e inutilidad” del Gobierno.

El hecho de que el Ejecutivo vaya a revisar el contrato de las pulseras es, para Herrera, la prueba definitiva de que el sistema no funcionaba tan bien como defendía la ministra.