Herrera, sobre el paro: "¿Se puede tener un contrato fijo para trabajar 2 horas? ¿Podemos llamarlo empleo?"

Las cifras del paro que hemos conocido este jueves reflejan un descenso en 27.027 personas, siendo la mayor bajada en un mes de octubre rompiendo, de esta manera, con tres meses consecutivos de subidas.

No obstante, el número total de desempleados es de 2.914.892 personas. Unas cifras con las que el Gobierno ha sacado pecho mostrando su satisfacción.

Sin embargo, esta mañana, Carlos Herrera en su monólogo de ‘Herrera en COPE’ ha explicado a sus oyentes cuál es la realidad que se esconde detrás de estos números. Comenzaba Herrera recordando, precisamente, la felicidad del presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo por estas cifras: “El día de ayer hay que recordarlo porque, ya le digo, fue el día en que Pedro Sánchez y su gobierno presentaron esta especie de reino de la fantasía con los datos del paro. Los datos del paro de ayer, si usted atiende a Yolanda Díaz, atiende a Pedro Sánchez; bueno, algo histórico, qué maravilla, por fin; ha descendido en 27.000 puestos el paro en España. Bueno, eso lo ven, dirán muchos millones de españoles que buscan un trabajo estable, pues qué suerte han tenido los 27.000 esos ¿no? Una temporalidad enorme, entramos y salimos del mercado laboral constantemente… No, no, no según el Gobierno todo eso es mentira. España bate récord de cotizantes, reduce el paro en octubre como nunca la serie histórica, y además si los salarios no son mejores es porque los pérfidos empresarios son insaciables”.

Una vez que el comunicador ha expuesto los motivos por los que el Gobierno está de celebración, ha detallado el porqué de esos números y qué corresponden realmente: “Pero miren, vamos con la realidad, aunque la realidad ustedes ya la conocen mirando el recibo de la luz, el de la gasolina, el de la hipoteca o todo lo demás; y basta con ver los datos reales del SEPE, el antiguo INEM, para desmontar la manipulación que el Gobierno hace de la realidad para adaptarla a sus intereses. Bueno, pues más o menos como lo del CIS. Según Sánchez y Yolanda Díaz en España hay menos de tres millones de parados, una cifra que tampoco es para presumir; hasta adulterada esa tasa dobla la media europea. Pero luego tú te vas a la letra pequeña y te das cuenta que todo va a peor y de que lo único que ha cambiado es la manera de llamar a las cosas para esconderlas.”

El socorrista que este verano veían en la piscina, hoy no tiene trabajo pero no aparece en el paro

Por eso, continúa Herrera: “A los 2,9 millones de parados hay que sumarle, de entrada, casi otro medio millón que está parado pero el gobierno no lo contabiliza; son los ocupados en formación y los que están en situación de disposición limitada, que busca un tipo de empleo específico pero no lo encuentra; más los que están en ERTE, que esos son pocos. Y todo ello hace que los inscritos reales en el SEPE sean, de entrada, 3,4 millones de personas”.

Aunque no todo se queda ahí, porque todavía nos falta por conocer más, como lo que destaca el comunicador: “Y luego hay más sorpresas: en octubre se firmaron 260.000 contratos de fijos discontinuos, 174.000 a tiempo parcial; o sea hay 450.000 personas más que o bien no trabajan durante buena parte del año pero que no figuran en el paro, aunque lo cobren; o trabajan técnicamente pero en unas condiciones precarias. Luego si a eso añaden que el Gobierno dopa el mercado laboral con empleo público, 140.000 para educación y bueno, desde hace 6 meses el 66 % de todo el trabajo creado en España es para la Administración Pública. es decir, que si quitas y desestacionalizas los datos de la Seguridad Social, le quitas el dopaje de empleo público, lo que te sale es que se crea menos empleo de verdad que en 2019; que la empresa privada ha dejado de contratar en octubre. Esta es la realidad de España”.

La mentira de la cuenta del paro hay que desmontarla diariamente porque si no, nos toman por tontos



Para que el oyente llegue a comprender este baile de cifra, Carlos Herrera pone un ejemplo muy claro de lo que sucede: “El socorrista que este verano veían en la piscina, hoy no tiene trabajo pero no aparece en el paro porque el gobierno obligó a su empresa hacerle un contrato indefinido para poder llamarle fijo discontinuo a lo que es un parado de toda la vida, y todo es así en España. Toda es esa misma mentira, la mentira de la cuenta del paro hay que desmontarla diariamente porque es que si no nos toman por tontos”.

Una vez que el comunicador habla de otros asuntos como el aviso del Banco Central Europeo al Gobierno por el impuesto a la banca o los fondos europeos, vuelve a retomar el tema del paro: “Quédese con esa idea fundamental que le he vendido, que es una idea de contabilidad. Es cierto que el paro baja 27.000 personas y que la afiliación sube 130.000, pero la celebración de esta cifra histórica tiene mucho de mentira porque los cambios en el mercado de trabajo han roto la serie histórica. Estamos comparando, como les decía antes, churras con merinas. ¿Se puede tener un contrato fijo para trabajar 2 horas? Sí, es un contrato fijo, cotiza a la Seguridad Social; ¿a eso lo podemos llamar un empleo?, desde luego no de calidad, claro. Bueno, pues las estadísticas lo computan como empleo fijo; o sea el 62% de las nuevas contrataciones son contrataciones a tiempo parcial o fijos discontinuos, que es la figura que está sustituyendo al antiguo contrato temporal. Y eso se ha incrementado en medio millón de personas en lo que va de año. Pero no sabemos si están trabajando no, porque no figuran en las cifras de desempleo”.

