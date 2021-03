Margarita del Val no se corta, habla de fechas concretas y anuncia lo que nos espera: "Ya se ve"

La prestigiosa investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha ofrecido una entrevista a Catalunya Radio, en la que se ha referido al desarrollo de la pandemia y el horizonte que se acerca. De hecho, la viróloga ha pedido a la población que aguante "ocho semanas más". Ese es, a su juicio, el tiempo que vamos a necesitar para poder "plantearnos una nueva situación".

Sin embargo, Margarita del Valha hablado de la gran importancia que tiene aumentar el ritmo de vacunación: "Tienen que estar vacunados todos los de riesgo, tenemos que seguir protegiéndolos", ha pedido. Una vez que hayan pasado esas ocho semanas, las circunstancias serán las que marquen el rumbo de la situación: "Ya iremos viendo cómo va".

Del Val ha pedido, además, hacer este último esfuerzo. Las ocho semanas de las que anteriormente había hablado nos pondrían a finales del mes de mayo. Momento en el que se estima que se habrán vacunado los grupos más vulnerables de la población. Hasta que lleguemos a ese punto, será necesario "tener cuidado".

"Tenemos que tener paciencia"

La vacunación ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de la pandemia en España. Los contagios en las personas de más edad y en los grupos más vulnerables se han reducido de forma considerable precisamente gracias a la estrategia de vacunación. No obstante, ha advertido a todas aquellas personas mayores de 80 años que ya están vacunadas, y por ello creen que puede abrazar a sus seres queridos, es arriesgado. En este sentido, ha recordado que estar vacunados no significa que el virus no pueda afectarlos.

"Hasta que no estén todos los de riesgo vacunados tenemos que tener todos paciencia", ha pedido del Val. Además, la investigadora del CSIC ha puesto en valor las vacunas disponibles actualmente en el mercado. Ha asegurado que "todas las vacunas que tenemos son muy buenas en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad, eso por supuesto".

"Todas las vacunas nos bajan el destino de riesgo que tendríamos a uno mucho mejor. Las personas que iban a fallecer, una vacuna muy potente igual les coloca en una situación asintomática o de síntomas leves y una algo menos potente le coloca con síntomas moderados, pero en cualquier caso muchísimo mejor que fallecer, que UCI, que síntomas graves. Todas son buenas para todos", ha indicado Margarita del Val.

Finalmente, la viróloga ha hecho un llamamiento al a población: "Que nadie espere otra vacuna, cuando a alguien le ofrezcan una vacuna, que la acepte, por favor".