Un madrileño se hace viral al recibir un paquete: su madre le pide que no lo abra, pero olvida un detalle

Es imposible imaginarnos la vida sin internet. Para muchos supondría quedarse desconectado de sus amigos, al menos de manera instantánea. Para otros, como los influencer, sería terminar con su trabajo. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día en pleno siglo XIX. Lo extraño es encontrar a alguien en nuestro entorno que no tenga cuenta en ninguna de ellas, salvando a las personas de mayor edad, aunque ni siquiera estas quedan fuera del mundo de internet, en muchos casos.

En concreto, Twitter y TikTok son dos plataformas que triunfan por su viralidad. Se trata de dos redes sociales muy diferentes, ya que, mientras la primera está diseñada para escribir frases cortas en las que destacan noticias u opiniones, en la segunda la estrella es el vídeo, con trends de baile, recetas de cocina o recomendaciones de lugares para visitar, entre otros.

Sin embargo, en ambas, es asombrosa la rapidez con la que un contenido llega a miles de personas y se convierte en viral. Da igual que se trata de un tuit polémico, un vídeo de un rostro conocido del panorama nacional, un momento 'tierra trágame' o una anécdota vivida en tu comunidad de vecinos o en tu entorno más cercano.

Viral al recoger un paquete que había encargado su madre

En esta ocasión, la situación que se ha hecho viral tiene como protagonista a un joven madrileño llamado Rubén, que ha contado a través de su cuenta de Twitter lo que le ha ocurrido con un repartidor. Como es habitual, y durante estas fechas de manera más habitual, cuando hacemos compras por internet pedimos que nos las envíen a casa, aunque no siempre estamos para poder recogerlas.

A veces tenemos la suerte de que alguno de nuestros familiares está en casa o si no tenemos algún vecino de confianza o incluso un comercio debajo de casa donde podemos pedirle al repartidor que lo deje. En esta ocasión, Rubén ha sido el encargado de recoger un paquete que había pedido su madre. Esta le avisó de que tenía llegar y le pidió que se quedara en casa para recogerlo. Al mismo tiempo, le advirtió de que no debía abrirlo, ya que se trataba de su regalo de Navidad. Sin embargo, la madre de Rubén no pensó que en la caja podría verse el contenido de la misma.

Cuando el joven ha recogido el paquete no ha podido evitar descubrir que se trata de una freidora de aire, y es que, como muestra en la foto que ha compartido en su Twitter, en la caja viene un dibujo, prácticamente a tamaño real, de lo que contiene la misma. Muchos usuarios se han sentido identificados con la situación que ha vivido el joven e incluso algunos sugerían que los paquetes que se envíen durante estas fechas deberían tener un embalaje más discreto.