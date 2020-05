Luchar contra el coronavirus: el primer reto que afrontan juntos tras su boda

Daniel Fernández y Rebeca Salguero se casaron hace tan solo unos meses. Él prefería 2020 como fecha redonda para el enlace pero ahora se alegra de haber dado antes su sí quiero. Y es que como sanitarios llevan semanas peleando contra el COVID-19 en primera línea al cuidado de personas especialmente vulnerables.

Daniel tiene 28 años y lleva 4 trabajando como enfermero de cuidados paliativos en el Hospital de la Fundación Via Norte Laguna y como tal está acostumbrado a acompañar a personas en el fin de su vida pero en esta situación y según explica a COPE “demasiadas personas han visto acelerarse su proceso, el deterioro de su salud y todo por algo inesperado como es un virus virulento”.

“Haces todo lo que puedes y llegas hasta donde llegas pero siempre te queda la sensación de que ojalá pudieras hacer más” señala Daniel que subraya que han afrontado muchas situaciones complejas.

“Es verdad que hemos tenido en el hospital muchos pacientes con coronavirus que han recibido el alta pero otros muchos han fallecido” señala Daniel con pesar.

En las situaciones más límite los pacientes y sus familias en la medida en que eso ha sido posible con los protocolos establecidos para hacer frente al coronavirus reciben un apoyo integral físico, emocional y espiritual.

“Un paciente sabe leer más entre líneas cuando te mira a los ojos aunque tengas 5 mascarillas puestas, 40 escafandras y 50 equipos de protección integral (EPIs), hay que intentar siempre dar una esperanza” explica este enfermero.

Y en eso está Daniel y también Rebeca que trabaja con personas con enfermedades neurodegenerativas que también han resultado especialmente afectadas por el coronavirus “ahora la situación ha mejorado mucho pero hubo momentos de auténtica locura en los que cada segundo hacíamos lo imposible”.

Rebeca ha dado positivo, Daniel no

Más de 50.000 sanitarios se han contagiado hasta el momento en España y como enfermeros y auxiliares en primera línea tanto a Rebeca como a Daniel les han hecho las pruebas del coronavirus. En su caso y, hasta el momento, solo ella ha generado anticuerpos.

“En los resultados de las pruebas me dijeron que en efecto lo había pasado pero yo no sentí nada, tuve un pequeño resfriado y perdí el olfato pero no le di más importancia” señala Rebeca, de 30 años.

Por su parte Daniel nos cuenta que, de momento “no he generado anticuerpos, ni he tenido síntomas ni nada que indique que he pasado o superado el COVID-19 pero van a seguir haciéndome pruebas para ver”.

Alertan de un posible rebrote

Después de todo lo que han vivido con sus pacientes estas últimas semanas, ni Daniel ni Rebeca quieren oir hablar de un posible rebrote de la pandemia en España ni en la Comunidad de Madrid donde trabajan. Y a veces no les gusta lo que ven.

“Vemos un poco esa doble cara y cómo uno recibe aplausos a las ocho de la tarde pero constata como al mismo tiempo se cometen imprudencias sin respetar la distancia social y estas son situaciones que generan mucha angustia en los profesionales” comenta Daniel.

Se ven poco

Rebeca y Daniel se ven poco y aunque sus puestos de trabajo en el distrito madrileño de Latina distan de una pequeña distancias sus horarios no les permiten estar tanto tiempo junto como les gustaría.

“Es muy difícil compaginar horarios familiares, hay veces que sí coincidimos en turnos y podemos ir juntos a trabajar pero normalmente no” señala Daniel.

Eso sí cuando coinciden en casa hay una norma de oro y es que “tenemos prohibido hablar del trabajo aquí porque si al final todo es COVID no tenemos nada”, subraya Daniel a punto de festejar junto a Rebeca su primer aniversario de boda.