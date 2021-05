Los sanitarios piden respeto por las aglomeraciones: "No han entendido la gravedad de la enfermedad"

En la madrugada del 8 al 9 de mayo, España decía adiós al estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartaba que se vayan a producir cambios legales para poder amparar a las comunidades autónomas ahora que ha expirado el estado de alarma, insistiendo una vez más en que éstas cuentan con "herramientas suficientes" para hacer frente a la pandemia.

Con el fin del estado de alarma, venían las aglomeraciones en numerosos puntos del país. Entre ellos, en la capital. En Madrid. La Puerta del Sol se llenaba de personas celebrando la aparente libertad que se producía.

Estas aglomeraciones tenían que ser en muchos casos disueltas, ya que se trataban de macrobotellones poco acordes con la situación que se sigue registrando en nuestro país.

Los sanitarios observaban con cierta tristeza estas escenas. Entre ellos, se encuentran los profesionales del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. En COPE hemos hablado con el doctor Juan González del Castillo, jefe de Unidad de Urgencias de este centro y con Carlos Lorenzo, enfermero también del hospital que ha superado el virus.









Con indignación, frustración y preocupación. Así observaban las aglomeraciones los médicos del centro una vez acabado el estado de alarma. "La situación sigue siendo la misma y hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. No parece que hayan entendido la gravedad de la enfermedad y preocupación por si esto va a generar un incremento en el número de casos", nos decía el jefe de la Unidad de Urgencias del hospital Clínico San Carlos.

Tendrán que ver, nos decía, la repercusión de estas concentraciones de gente en los próximos días. Y lo harán con una cierta preocupación. De igual forma, también esperan con mucha esperanza que se acelere la vacunación para acabar cuanto antes con "esta pesadilla".





La situación epidemiológica que atraviesa el Clínico San Carlos es de "meseta", según nos decía el doctor. "Sigue habiendo una frecuentación estable en el servicio de Urgencias. Hemos aprendido a manejar esta patología. Mantenemos una situación de equilibrio". Además, añadía que han disminuido la edad media de los pacientes que requieren hospitalización (ahora se encuentra alrededor de los 57 años). El motivo fundamental es la vacunación.

El reconocimiento de los pacientes y el trato individual, nos decía el jefe de Unidad de Urgencias, le mantienen motivado y reconfortado a seguir adelante luchando contra el virus.

"GENTE QUE NO CONOCES DE NADA QUE TE DA UN ABRAZO... ESO NO TIENE PRECIO"

El doctor abandona la sala en la que hemos acordado la entrevista y ocupa su lugar Carlos, enfermero del hospital que ha superado el virus y con 25 años de trabajo vocacional a sus espaldas. La covid-19 le golpeó muy fuerte en abril. "Te acuestas intentando que tienes que respirar porque notas que te falta el aire, o en cuanto te mueves un poco te entra la tos. Lo pasas muy mal. Hasta septiembre no me incorporé. Estuve tres meses con mucho cansancio", ha contado a COPE.

Además, observaba también con tristeza las escenas que se han desarrollado en nuestro país con el fin del estado de alarma. "A mí me cuesta mucho, me da mucha pena después de lo que sufren los pacientes. Un poco de solidaridad y respeto, de saber que ya queda muy poco. No es solamente que se contagien ellos, también pueden contagiar a familiares. Tienen que ser solidarios con los demás".

Lo más bonito que le ha dicho un paciente, nos decía, es que le den las gracias sin conocerle. "Gente que no conoces de nada, le haces la prueba y luego te da un abrazo. Eso no tiene nombre y es lo más gratificante de todo. Ni aplausos, ni nada. Una persona que no te conoce y te lo agradece...no tiene precio".

Un mensaje de responsabilidad y paciencia es el que nos han trasladado Juan y Carlos. Falta poco, no lo tiremos todo por la borda. Ellos han peleado en primera línea contra la covid, continúan haciéndolo... y también se merecen un respeto.