¿Los piojos saltan de cabeza en cabeza?: Por qué lo sufren más las niñas y cómo prevenir que aparezcan

Ahora que, por fin, la vuelta al cole se parece mucho más a la que estábamos acostumbrados, vuelve, con ello, uno de los problemas más temidos entre los padres y los hijos: los piojos.

O, técnicamente conocidos como pediculosis. Sí, esos parásitos que pueden llegar a vivir en nuestras cabezas y nos llevan instintivamente a rascarnos. Cuanto mayor es el contacto con aquellos que los tienen, más fácil será que estos minúsculos insectos lleguen a nosotros.

Por eso mismo, la vuelta al cole se presenta como un gran riesgo de contagio que activa las alarmas de todos los centros escolares. De hecho, según el laboratorio farmacéutico Cinfa, los años previos a la pandemia, la mitad de los niños españoles sufrieron de esta pediculosis.

Eso sí, como en todo, hay que tener especial cuidado en toda la rumorología que acompaña a los piojos.

Desde que siempre que los tienes te pica, hasta que saltan de cabeza en cabeza. Pues bien, no todo lo que escuchamos sobre estos parásitos es cierto, por eso, queremos contarte todo lo que sabemos sobre ellos.

Ni saltan de cabeza en cabeza ni prefieren el pelo sucio

Si bien muchos de nosotros hemos llegado a sufrir piojos a lo largo de nuestra infancia, también hemos crecido con algunos mitos sobre ellos que nos llevaban a tener precauciones, a veces, absurdas.

¿Quién no ha parado de lavarse el pelo porque había oído que los piojos prefieren el pelo sucio? Si lo has pensado hacer, mejor no lo hagas.

Como nos explicaba el doctor de Cinfa Julio Maset en COPE Zaragoza, eso no son más que mitos: “puede ocurrir que gente que no tiene higiene, no detecte los piojos o le dé igual, pero el piojo va exactamente igual a un pelo limpio que a un pelo sucio”.

Además, también nos ha contado que es falso eso que se dice de que los piojos saltan de cabeza en cabeza: “los piojos no vuelan, no saltan, no se quedan en el agua en la piscina. Por lo tanto, la vía de contacto son esas cabecitas que se juntan” explicaba.

Tampoco es cierto que remedios caseros como usar vinagre en el pelo, como nos advierte el doctor, eliminen los piojos.

Y es que, al reducirse la distancia social, es probable que incrementen los casos de pediculosis. Además, no tienen por qué contagiarse directamente el colegio, como apunta el doctor Julio Maset, porque pueden transmitirse únicamente cuando hay muchas personas juntas.

Eso sí, como bien apunta el laboratorio Cinfa, es más probable que sean las niñas las que tengan piojos.

¿Por qué las niñas tienen más piojos que los niños?

Para responder a esta pregunta, seguramente lo primero que pensemos es que, evidentemente, son las niñas las que tienen más probabilidad de sufrir piojos porque tienen el pelo más largo que los niños.

Y aunque eso tiene parte de verdad, la verdadera razón por la que esto pasa es porque entre las niñas hay mucho más contacto directo en el tiempo de juego que los niños.

Además, están más predispuestas a compartir objetos que se utilicen en la cabeza, como gorros o peines o cualquier otro accesorio.

Se estima, por cierto, que más de la mitad de los niños contagiados eran niñas. Ojo, porque hay muchos métodos para prevenir y tratar la pediculosis.

Cómo prevenir los piojos y cómo tratarlos

Lo más importante para prevenir los piojos, es la revisión. Lo que recomienda el doctor Julio Maset, como contaba a COPE, es estar alerta mediante un peine de tipo liendrera, cepillando el pelo de los niños “mechón a mechón desde la raíz hasta las puntas”.

Ojo, porque según comenta el doctor, es importante tener cuidado con objetos tan cotidianos como peines o cepillos, o incluso las almohadas. Y si hay alguno de estos objetos que no pueden lavarse, lo importante es “meterlo en una bolsa de plástico, cerrarla bien y tenerla una semana cerrada” porque, como cuenta, los piojos no viven más allá de dos días fuera de la cabeza.

Si los vemos y los encontramos, es importante evitar, como apunta el doctor, los “remedios naturales” que podamos haber escuchado e ir directos a la farmacia.

Si desde ahí nos han recomendado algún producto, lo primero es seguir las instrucciones y después lavar el pelo con un jabón neutro. Como apunta el doctor, es muy importante no secar el pelo con secador para no inactivar el pediculicida.

“Cada dos o tres días, durante las siguientes dos semanas, es conveniente seguir pasando la liendrera” comenta el doctor Julio Maset.

Sea como sea, lo primordial ante la vuelta al cole y la posible vuelta de los piojos, es estar alerta.