'Los Morancos' estrenan parodia en 'El Hormiguero' para analizar la nueva normalidad por la covid-19

La pandemia ha hecho que nuestras vidas cambien. Es un hecho que nadie ya se atreve a cuestionar porque todos lo sufrimos a diario, con mascarilla y con la distancia de metro y medio correspondiente, y a la vistas de un posible segundo confinamiento

Muchos cantantes han aprovechado estos meses de cuarentena para poder improvisar y dedicar canciones al confinamiento, ya que la gran mayoría de las personas hemos estado en casa tres meses aproximadamente confinados, y quienes hayan tenido que hacer una nueva cuarentena ahora, más. Ha habido canciones que han sonado mucho durante la cuarentena, pero además existen aquellos que han conseguido hacerse virales porque han cogido de referencia las imágenes del confinamiento de diversas personas.

Es el caso del artista español Abraham Mateo, que uno de sus últimos éxitos se denomina precisamente "Esta cuarentena" y coge de referencia varias "curiosas" imágenes de los españoles.

Las sonadas parodias de 'Los Morancos'

Uno de los que han dedicado muchas de sus "peculiares canciones" a la cuarentena y a todo lo que contribuido esta han sido los hermanos Jorge y César Cadaval, más conocido como "los Morancos". Entre sus parodias se encuentran personajes ilustres de la cuarentena como Fernando Simón y Salvador Illa.

Volvemos a Madrid al Teatro Rialto de la Gran Vía con nuestro nuevo espectáculo #eldesfase

No te lo pierdas y compra ya tu entrada en https://t.co/Ni4VcWAvHh#giraeldesfase#losmorancos#teatro#volvemosalteatropic.twitter.com/hmUfVAdFr8 — Jorge y Cesar (@LosMorancos) September 13, 2020

En una de sus últimas ocurrencias, el blanco de sus dardos humorísticos ha sido el director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio del Interior, el cuestionado Fernando Simón, al que le piden que “quiero salir, déjame Simón”. Para ello, han versionado el conocido tema “Ya no puedo más”, de Camilo Sesto, que, en esta ocasión es interpretado por “Camilo el del Sexto” quien, “por lo que se ve, ya no puede estar más tiempo encerrao” pues, como se queja en voz alta a Simón, “viviendo así se come un montón”.

Este lunes sin embargo han estrenado en 'El Hormiguero' ante la atenta mirada de Pablo Motos una nueva parodia haciendo referencia clara a las mascarillas y a la nueva normalidad, un nuevo término al que se llevan refiriendo meses los diversos mandos con responsabilidad. "Yo con la mascarilla no puedo aguantar, si me tiro un flatito el gazpachito no se va", pero quienes advierten a través de este humor los riesgos que puede tener no utilizar la mascarilla. "¿Y si me la quito? Hay covid para ti hay covid para mí, yo me la voy a quitar. Te tienes que adaptar a la nueva realidad", resalta la canción.

