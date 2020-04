Los Morancos se vuelven virales con una parodia de Fernando Simón: “Ya no puedo más”

El dúo humorístico sevillano ‘Los Morancos’ sigue haciendo de las suyas, aún en tiempos de confinamiento gracias a las nuevas tecnologías, y continúan poniendo su humor, siempre inteligente, para hacernos más llevaderos el encierro.

En su última ocurrencia, el blanco ha sido el director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio del Interior, el cuestionado Fernando Simón, al que le piden que “quiero salir, déjame Simón”.

Para ello, han versionado el conocido tema “Ya no puedo más”, de Camilo Sesto, que, en esta ocasión es interpretado por “Camilo el del Sexto” quien, “por lo que se ve, ya no puede estar más tiempo encerrao” pues, como se queja en voz alta a Simón, “viviendo así se come un montón”.

Hoy os traemos nuevo video!! Podéis verlo completo en nuestro canal de YT.https://t.co/x2BfUOoUGjpic.twitter.com/52n9xJ0zp2 — Jorge y Cesar (@LosMorancos) April 25, 2020

Al final de esta nueva parodia del dúo humorístico del barrio de Triana, su mensaje de ánimo, de nuevo con humor: “Si el encierro te perturba, acuérdate de la curva. Quédate en casa”.

Esta nueva parodia de Los Morancos se ha vuelto viral en redes sociales, tanto que, sólo en su canal oficial de Youtube han superado en poco más de 36 horas el millón de repodrucciones.

