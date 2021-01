Leiva pide perdón y rectifica su opinión sobre la vacuna del coronavirus: “Ustedes me disculpen”

El cantante Leiva ha pedido disculpas este sábado por su opinión sobre la vacuna del coronavirus que acaba de llegar a España y ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales en el que da un giro drástico a su discurso. Y es que en las últimas horas el que fuera líder de Pereza ha sido objeto de polémica tras una entrevista conjunta con el cantautor Joaquín Sabina para la revista ‘Esquire’.

Y es que el mundo de la música ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses en lo referente a la opinión sobre el Covid. Precisamente sobre eso le preguntaron tanto a Leiva como a Sabina en la citada revista, en la que le pedían su opinión sobre Miguel Bosé y sobre Bunbury, ambos cantantes y leyendas de la música que se han mostrado escépticos durante la pandemia sobre la vacuna del Covid-19.

La opinión de Leiva en Esquire

Preguntado en la revista de estilo sobre si se pondría la vacuna que ya ha llegado a nuestro país, y Leiva sorprendía: “Yo no. Prefiero convivir con esto como he convivido con la gripe y otras cosas. No me veo funcionando como un conejillo de indias. No”. A pesar de que no es el único que se mostraba escéptico sobre la vacunación, sí que contrastaba con la del propio Sabina.

“¿Qué os parecen las teorías conspiranoicas de Miguel Bosé y de Bunbury sobre este tema?”, le preguntaba el periodista a ambos artistas. Leiva se mojaba sobre la polémica. “Hace poco estuve con Bunbury comiendo. Es un tipo al que admiro y que me encanta. Pero yo prefiero escuchar a los científicos. No comparto esa línea de pensamiento”.

Leiva pide disculpas

Y es que, a pesar de haberse distanciado de la línea de pensamiento tanto de Bunbury como de Miguel Bosé, el cantante ha respondido a las críticas en redes sociales por rechazar vacunarse. “Ustedes me disculpen por no haber tenido un pensamiento ejemplar al toque y por tomarme el tiempo para reflexionar sobre ello. Por lo que veo, a nadie más le sobrevoló esa duda. A mí sí”, aclaraba tajante el artista.

“Como en otras tantas ocasiones mis contradicciones son esenciales para armarme una opinión y llegar a una conclusión más o menos certera. Ya sé que no corren tiempos de asumir contradicciones y menos públicamente”, comentaba en una publicación de Twitter en la que acompañaba un mensaje extenso.

“Hoy, meses después, estoy convencido de que lo más responsable, sin duda, es vacunarse”, concluía antes de mandar un dardo a los “medios amarillistas”.