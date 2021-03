Las solicitudes de asilo disminuyeron un 25 por ciento en 2020

A ese número de solicitudes aprobadas se suman las 40.000 personas que recibieron asilo por motivos humanitarios, un permiso de residencia de un año prorrogable que se concede por circunstancias excepcionales. La mayoría han sido solicitadas a personas procedentes de Venezuela, con alguna excepción a personas procedentes de Ucrania, Colombia o Perú. Medida que se aprobó hace dos años.

El 18% de los solicitantes son menores de edad. Y son algo más numerosas las solicitudes de hombres que de mujeres como Isabel. Por su propia seguridad no es su verdadero nombre y el testimonio de esta mujer indígena colombiana que sufrió amenazas por parte de los narcotraficantes de su país lo ha rescatado CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).

Asegura que, las amenazas empiezan cuando “me enviaron a mi hijo drogado, con síncope, con una sobredosis muy grande, en la cual tomo la decisión junto con mi esposo de llevarlo aun centro de desintoxicación en el que dura tres meses, desde ahí empieza mi via crucis”.

Isabel se da cuenta que tiene que salir del país cuando una compañera denunció la situación a la policía y cuenta como, “por la tarde me llaman y me dicen que Paola resultó muerta. Ahí es donde te das cuenta de que o sales o mueres”.

Pero, ¿por qué por qué motivos pueden no aceptar una solicitud?

Según el artículo 20 de la Ley 12/2009 las solicitudes presentadas dentro del territorio español podrán no admitirse cuando concurra alguna de las circunstancias como que la persona que solicita el asilo ya tenga el reconomiento de refugiado y el derecho a residir u obtener la protección internacional efectiva en un tercer Estado. También si el solicitante proviene de un tercer país seguro, su petición puede ser rechazada. Si es nacional de un Estado de la Unión Europea o cuando se reitere una solicitud ya denegada en España, siempre que no se planteen nuevas circunstancias.

El ritmo de tramitación de las peticiones este año se ha acelerado porque han sido menos que otros años, lo que ha contribuido a desatascar la oficina de asilo y refugio.

Todas las solicitudes son estudiadas y necesitan ser probados los motivos por los que la persona pide asilo, además de cumplir los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra para los Refugiados, que es el órgano regulador