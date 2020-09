Las palabras de Paz Padilla a Mila Ximénez sobre el cáncer que han cambiado la visión de su enfermedad

La nueva temporada de 'Sálvame' ha arrancado con incorporaciones muy sonadas dentro del universo de Mediaset. Han sido muchas las noticias que se han producido en torno a los colaboradores del mundo 'Sálvame', como los fatídicos fallecimientos que han tenido a Paz Padilla como protagonista, la enfermedad que sufre Mila Ximénez o los problemas de salud, aunque menos graves, ha tenido Belén Esteban.

El anuncio de Mila Ximénez

Este sábado una de ellas, Mila Ximénez, ha hecho un anuncio que ha dejado a todos sin palabras: quiere volver a formar parte de los colaboradores habituales. Aunque ha explicado que todavía no está recuperada, si que ha explicado a María Patiño que ha estado muy baja de ánimos estos últimos meses, desde que en una consulta una médica le dijera que tenía un cáncer de hígado que previsiblemente le habrían afectado más de un órgano.

Por eso ha querido dar el paso y reunir fuerzas para volver a una relativa normalidad, en la que debe cuidarse y mucho porque es paciente de riesgo, aunque a partir de ahora la volveremos a ver en televisión, al menos cuando ella se vea capacitada para ir.

La confesión que ha hecho a Jorge Javier Vázquez

Este martes, ha aprovechado para confesar quiénes han sido sus apoyos durante los primeros meses y explicar cómo se ha sentido. "Tengo un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes", ha comenzado.

Por esto ha detallado quién ha sido uno de sus mayores apoyos: "Yo hablé precisamente de esto con Paz. Mi vida podría haber cambiado en fracciones de segundo, y ahora lo pienso. Cuando voy a la clínica y me reúno con mi oncóloga en el despacho, hay una diferencia entre lo que le dicen a Antonio y lo que me dicen a mí, porque a mí podrían haberme dicho lo mismo: tienes un cáncer, no tiene tratamiento y te quedan seis meses o un año. Ahí no hay nada que hacer. O tienes un cáncer, vamos a ir a por él y tiene tratamiento".

"En 'no tiene' y 'tiene' es solo una palabra la que te cambia la vida. Y esa es la diferencia entre lo de Antonio y lo mío", ha querido contar, y ha acabado explicando cómo se siente cuando se produce una muerte cerca de su círculo de amigos: "Claro que me da qué pensar cuando se produce una muerte cerca. "Me gustaría llegar un día a plató y decir he tenido un cáncer, pero en mi caso va a ser complicado"

