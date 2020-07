Las palabras de Lucía Méndez contra los periodistas tras atacar a Iglesias que no gustarán a Vicente Vallés

Vicente Vallés es uno de los periodistas del momento en España. Sus comentarios editoriales en Antena 3 Noticias 2, el informativo televisivo que presenta de lunes a viernes desde las 21:00 horas, causan sensación. Muchos han encontrado en su tono crítico contra el Gobierno y las caras visibles de Unidas Podemos una postura ideológica, desde el mundo de la información, similar a la suya.

Vallés y otros comunicadores españoles se han posicionado especialmente en contra de Pablo Iglesias. Sobre todo, por su oposición rotunda a todos aquellos periodistas que no comparten sus ideales y que no dudan en desarmarlos cuando tienen ocasión. Una postura que ha desatado un clamor muy amplio en favor de la libertad de expresión, que el líder de Podemos sí defiende cuando le conviene. Aunque no en los últimos tiempos.

A pesar de que ha habido un gran posicionamiento en contra de Iglesias por estos ataques dirigidos al mundo del periodismo, otros han preferido relativizarlos. Es el caso de Lucía Méndez.

Las palabras de Lucía Méndez contra los periodistas protagonistas y sus ataques hacia Iglesias

La periodista de El Mundo ha publicado este sábado una columna de opinión en la que hay algunos extractos en los que sus compañeros de profesión no salen muy bien parados. Tras hablar de una entrevista que le realizaron hace poco, Méndez pasa a cargar contra el periodismo y los periodistas.

“Aún no he descubierto cuándo y cómo perdimos pie la profesión y yo misma. Queríamos contar las cosas que pasaban. Y hemos acabado por creernos la encarnación misma de la libertad de expresión frente a los malos que nos la quieren arrebatar. Un poco de humildad, colegas, que tampoco somos tan importantes. Antiguamente, podían ser noticia los directores o los editores. Ahora cualquier periodista puede ser noticia, y hay muchos que buscan ser noticia porque no pueden ser otra cosa. Las redes eran lo único que nos faltaba para creernos la última Coca Cola del desierto”, asevera.

Esto no quiere decir que Méndez justifique a Iglesias, y para muestra el siguiente extracto: “Antiguamente, los vicepresidentes del Gobierno se cagaban en los muertos de los directores, pero en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros no se referían –en plan discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César– a periodistas de batalla por sus nombres y apellidos”.

Eso sí, pesa más la severidad hacia los compañeros periodistas. “Como «observadora de las patologías del poder» –político y mediático, añado–, creo que ser vicepresidente del Gobierno de España es más importante para la «gente» que presentar un informativo de televisión. No se puede ni comparar. Igual a Pablo Iglesias le hace más tilín ser presentador que vicepresidente. Pues no es para tanto. Créame”, sentencia Méndez.

El pasado común de Lucía Méndez y Vicente Vallés

Vicente Vallés no aparece mencionado de forma directa en la tribuna de Méndez. Sin embargo, el contenido del texto sí podría apuntar hacia el presentador de Antena 3 Noticias 2 en lo que se refiere a los sobreentendidos y referencias indirectas. Lo que no sería de extrañar si se tiene en cuenta que Vallés y Méndez fueron marido y mujer en el pasado.

La periodista de El Mundo tiene dos hijos con el director de los Servicios Informativos de Antena 3. Este rehízo después su vida sentimental con la también periodista Ángeles Blanco, a la que Vallés conoció durante su etapa en Telecinco.

Al extinto matrimonio no le ha ido nada mal en lo profesional, como queda claro al seguir el hilo de sus trayectorias. Sin embargo, Méndez, a tenor de su último artículo, prefiere criticar sin protagonismo y no convertirse en la noticia. Algo de lo que no han podido presumir otros comunicadores en los últimos días.