Las inundaciones que afectan a media España pueden evitarse, según los expertos

Septiembre comenzó con una gota fría que anegó media España y las lluvias torrenciales de esta semana han vuelto a poner de manifiesto que el 10% de la población vive en zonas con alto riesgo de inundación y ese peligro se podría evitar, según los expertos consultados por COPE.

El Colegio Oficial de Geólogos de España exige el cumplimiento de la ley vigente. El que fuera su presidente y actualmente administrador solidario de Geolex Asesores, Luis Eugenio Suarez Ordóñez, explica en COPE que “el 80% de los ayuntamientos españoles con más de 50.000 habitantes no han hecho los mapas de riesgos naturales previos a la urbanización de la zona que exige la ley vigente. Es decir, se hace una legislación técnica que no se cumple. A esto hay que añadir la falta de planificación urbanística adecuada y un régimen fluvial torrencial en zona mediterránea que produce inundaciones relámpagos que causa muchos daños”.

Suarez se refiere al artículo 22 de la Ley del Suelo y Rehabilitaciones y los artículos 9, 10 y 11 del Real Decreto 903 del año 2010 de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, que establecen que se deben hacer estos mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de todas las zonas urbanizables. Estas leyes establecen que deberían haberse realizado los mapas de riesgo correspondiente antes de 2013 y a día de hoy no se han hecho.

“Estos incumplimientos, nos recuerda en COPE el geólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, ocasionan siempre los mismos problemas en épocas de Dana o gota fría”.

LLUEVE SOBRE MOJADO

Estas inundaciones predecibles afectan a unos 5 millones de españoles que habitan en los 19.900 kilómetros cuadrados que se consideran zonas de riesgo de riadas (zonas inundables delimitadas). Y, lo peor, es que esta extensión sigue creciendo. Según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico esa extensión llegará a ser de 25.000 km cuadrados a finales de año.

A estos datos hay que añadir un total de 2.075 municipios que sufren inundaciones fluviales frecuentes y en ellas viven alrededor de 480.868 habitantes. La comunidad con mayor riesgo es la Comunidad Valenciana, pero las 10 provincias con más superficie en riesgo de ser inundadas son las de Zaragoza, Burgos, Navarra, Lérida, Huesca, Teruel, La Rioja, Soria, Córdoba y Álava, según la startup de análisis de datos DOTGIS.





SOLUCIONES, YA

“Los políticos ven el problema a 4 años, lamenta en COPE el geólogo Luis Suárez, pero, nosotros calculamos a 10 años cuando hay una probabilidad alta de inundación, a 100 años cuando es media y a 500 años cuando la probabilidad es baja”.

Pero hecho el daño, esas zonas urbanizadas deben buscar soluciones para evitar que las inundaciones sean tan frecuentes. Por eso, Suarez insiste en COPE en la construcción de presas, canalizaciones o escolleras de defensa que minimicen los daños. Aunque, una vez que los ríos han sido invadidos por las poblaciones, son temas de difícil solución”.

Lo que está claro para este geólogo es que “hay un gran choque de intereses entre el urbanismo y el medio ambiente. En algunos casos se han llegado a realizar estudios que demostraban que hasta el 80% del plan no se podía realizar y la tentación fue la de meter el estudio en un cajón”.

ZONAS DE RIESGO

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables demuestra que unas 2.730.000 personas viven en esas zonas de mayor riesgo de las cuencas intercomunitarias. Sin embargo, desde el Colegio de Geólogos nos recuerdan en COPE que esas zonas "no incluyen las cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos". Por ese motivo aseguran que el número de personas en riesgo por inundaciones es de cinco millones. Es decir, el 10% de la población española.





Los planes urbanísticos de los ayuntamientos de las zonas inundables no han tenido en cuenta este riesgo, pero, además, la previsión es que este tipo de fenómenos meteorológicos sean cada vez más frecuentes y más intensos debido al cambio climático.