La advertencia de José Luis Gil sobre el Ministerio de Irene Montero: “Si no lo ves venir, tienes un problema”

El conocido actor de series de televisión y doblaje, José Luis Gil, ha lanzado esta semana una advertencia sobre la labor y el papel que juega el Ministerio de Igualdad, del que es responsable Irene Montero, en la gestión del país tras la pandemia. Y todo ello a partir precisamente de unas palabras de la directora de 'La que se avecina' en las que Laura Caballero, guionista, arremetía contra las partidas presupuestarias para Igualdad y sugería un cambio de estrategia.

Un mensaje a través de las redes sociales que la propia Caballero terminó borrando en el momento en el que sus palabras se hicieron virales. No obstante, en medio de la polémica la mayoría de medios digitales se encargaron de replicarlas: “Y qué tal si los 451 millones de euros del Ministerio de Desigualdad los destinaran al Ministerio de Educación (especial incluida, por supuesto)? Tratar los problemas desde la raíz suele funcionar…”. Gil se encargó de recoger el testigo de la directora de la serie de la que es protagonista, respondiendo además a todos los usuarios que le criticaban y lanzando una seria advertencia.

La ministra de Igualdad Irene Montero, durante la sesión de control en el Pleno del Senado, esta tarde en Madrid

José Luis Gil, sobre Montero: “Está a otra cosa”

Sobre el tweet original de Caballero, Gil acudía también a Twitter para respaldarle: “Eso sería demostrar sensibilidad y sentido común. Esta gente está a otra cosa, querida Laura. Muy peligrosa, por cierto”, respondía contundente el actor y voz de Buzz Lightyear o Tim Allen.

Eso sí, sus palabras no quedaron sin réplica por parte de sus seguidores, que no esperaban seguramente la salida del actor maño. “La pena que dais no es poca”, le respondía un usuario en redes sociales. No obstante, el 'Juan Cuesta' de 'Aquí no hay quien viva' no se mordía la lengua, parecía desatado y entraba al trapo con cada comentario hiriente hacia sus palabras o la directora de la serie que protagoniza: “Es inversamente proporcional a la que me produces tú”, replicaba al usuario sobre la “pena” que le daba. “¡Que tristeza leeros hoy!”, escribía otros, antes de recibir también el corte de Gil: “Preocupado me dejas...”

Eso sería demostrar sensibilidad y sentido común. Esta gente está a otra cosa, querida Laura. Muy peligrosa, por cierto. — JOSE LUIS GIL SANZ (@joseluisgilsanz) November 28, 2020

La advertencia de José Luis Gil por el Ministerio de Montero

En medio de todas las críticas al actor, uno de sus seguidores se interesaba por los motivos que le llevaban a calificar a Montero y al resto de dirigentes del área de Igualdad del Gobierno como “peligrosos”. “¿Peligrosa por?” “Si no eres capaz de verlo venir, tienes un problema que te va a estallar en la cara, como a los demás”, advertía Gil de nuevo en su perfil personal de Twitter.

El mismo perfil parecía mostrarse contrariado por los ataques de 'Juan Cuesta' a la ministra de Igualdad: “Gracias por el consejo Nostradamus”. De nuevo, José Luis Gil contundente: “No era un consejo, pequeño saltamontes”.

José Luis Gil, actor de 'La que se avecina'

Gil contra el ministro de Cultura

Precisamente hace meses el actor estallaba contra otro ministro, en este caso el de cultura, José Manuel Rodríguez Uribes que, al principio de la pandemia, aseguraba que no era el momento de ayudas al sector porque había que salvar vidas. “No sé ni como se llama, le oí decir una cosa durante el confinamiento y quise olvidar su nombre. Porque era tan indignante que no. Esto daría igual si se vieran los resultados, las iniciativas o apoyos. No se pretenden subvenciones, nos la jugamos los que decidimos hacer teatro”.