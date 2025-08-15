Juanma Moreno, en COPE: "El Código Penal tiene que ser mucho más duro para quienes ponen en peligro el patrimonio natural y la vida de tantas personas"

Hay diferentes formas de afrontar las desgracias, pero por desgracia no todas se pueden evitar. Y ya lo estamos viendo en Zamora, a pesar del esfuerzo bárbaro que están haciendo todos, autoridades de un color, de otro, la UME, los bomberos, los medios aéreos, los voluntarios, los forestales... Carlos Herrera ha querido centrarse también en su tierra. En Andalucía ha habido un incendio que podía haber sido mucho más trágico de lo que ha sido: el de Tarifa y Zahara.

PLAN INFOCA Incendio Tarifa

La buena gestión que ha hecho el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, ha evitado una desgracia. Por eso Carlos Herrera ha querido llamar esta mañana al presidente de la Junta, que es el señor Juan Manuel Moreno, para hablar con él sobre este asunto en 'Herrera en COPE'.

EL INCENDIO DE TARIFA, EL MÁS COMPLICADO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Para comenzar, como no podía ser de otra forma, Herrera le ha querido preguntar por el incendio de Zahara y de Tarifa, que podría haber sido una desgracia prácticamente sin parangón, pero por suerte se ha podido evitar. A lo que el presidente de la Junta de Andalucía ha respondido que "ha sido el incendio más complicado al que nos hemos enfrentado en los últimos años, por dos circunstancias concretas".

Una respuesta que ha completado explicando con detalle ambas circunstancias, destacando en primer lugar que: "hay diseminadas una serie de casas allí donde había familias enteras que estaban pasando sus vacaciones, donde había hoteles que estaban prácticamente al 100% y donde las llamas prácticamente llegaron a estar a 5 metros de la casas. La zona es una ratonera", según ha comentado.

Además, la segunda circunstancia difícil a la que se han tenido que enfrentar ha sido la evacuación: "Los medios técnicos nos vimos con la difícil circunstancia de evacuar 2.000 personas en tiempo récord y, al mismo tiempo, evitar por todos los medios que las llamas llegaran a las casas y a los establecimientos, como así se pudo hacer".

LABOR EJEMPLAR DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Además, Juan Manuel Moreno Bonilla también ha querido agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su inestimable ayuda en los incendios que se han producido en Andalucía: "Yo tengo que agradecer la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ayuntamiento de Tarifa y de la Guardia Civil, que se portó una vez más, como lo suele hacer siempre, de forma ejemplar. Ayudándonos a desalojar esas 2.000 personas en tiempo récord".

Europa Press El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (Tarifa, 12 de agosto)

"Podía haber sido una desgracia con muchos muertos y con una situación dantesca que podríamos haber vivido en Andalucía. Además, creo que lo que no podemos tener es un Código Penal que es absolutamente inocuo. Tiene que ser mucho más duro para personas que ponen en peligro el patrimonio natural, el patrimonio personal de muchas familias y la vida, como desgraciadamente hemos vivido en España, de muchas personas", ha concluido el presidente.