Alcalde de Porto: "El fuego se quedó a dos kilómetros del pueblo"

Como a lo largo de toda esta semana de agosto, este día de la Asunción de la Virgen, ha que seguir muy pendientes de los incendios que están arrasando con una parte de Castilla y León. Lo peor se concentra entre las provincias de Zamora y León y también en Ourense.

En Galicia, el fuego ha provocado el cierre de once carreteras y la interrupción del servicio ferroviario con Madrid que sigue sin restablecerse y no hay indicios de cuándo podría retomarse el tránsito de los ferrocarriles.

Esta pasada noche, de nuevo ha habido evacuaciones, en este caso, se han producido en la zona de Sanabria, entre las fronteras de Orense y de Zamora. Las llamas avanzan por esa zona y vecinos de Castromil, Pías, Barjacobas y Porto han tenido que ser desalojados.

Francisco Blanco, alcalde de Porto, explicaba en Herrera en COPE que esta pasada noche han sido desalojados "más de 300 personas entre Puebla y Lubián que se ha desplazado hacia Zamora o sus lugares de origen. Es difícil de contabilizar todos los que han salido de Porto, pero los que están contabilizados son 265 en Puebla y 65 en Lubián", desde que recibieron la noticia por lo que la salida fue

La gente se ha ido yendo del pueblo "ordenadamente, con tranquilidad; la mayoría se han derivado a Zamora o a Puebla de Sanabria", detalla el alcalde de Porto.

¿El fuego se quedó prácticamente en las inmediaciones del pueblo? "El fuego que venía del frente que venía de Galicia quedó a la altura Villanueva de la Sierra a unos 20 kilómetros de Porto y luego sí hubo un foco que se originó por una tormenta hace un par de días que se ha reactivado en varias ocasiones y es el foco más cercano al casco urbano que está a unos dos kilómetros. Afortunadamente, me acaban de comunicar que los medios aéreos lo están controlando y están a punto de extinguirlo", adelantaba el regidor de la localidad zamorana.