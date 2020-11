El Ministerio de Educación sigue sin dar respuesta a la propuesta sobre la asignatura de Religión de la CEE

La reforma de la ley educativa que propone el Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los temas que han tratado los obispos durante esta tercera jornada de la Asamblea Plenaria.

El proyecto de la ley orgánica educativa que impulsa la ministra de Educación y Formación Profesional quita la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y además su calificación no se tendrá en cuenta en la nota media para adquirir becar o para los procesos de acceso a la universidad.

La intención de la legisladora socialista para la educación concertada es eliminar el criterio de "demanda social" como criterio para la planificación escolar. La demanda social consiste en que los centros concertados puedan abrir más plazas si reciben más demanda de la sociedad. Para Celaá, esta circunstancia se trata de uno de los "aspectos más lesivos" de la LOMCE y un "eufemismo".

Las palabras del Secretario General de la CEE, Mons. Luis Argüello

El pasado lunes, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons Luis Argüello, atendió a Aleluya en los minutos previos al inicio de la Asamblea Plenaria, que en esta ocasión está marcada por la covid-19 y la tramitación de la reforma educativa, la conocida como ‘Ley Celaá’.

Respecto a la tramitación de la nueva ley educativa, Mons. Argüello reconoció que iba a ser un asunto importante a tratar durante la Asamblea Plenaria que se prolongará hasta este viernes: “Nos preocupa a todos. Nosotros desde el principio hemos llamado al pacto educativo y a tener una ley que respondiera a las necesidades de la sociedad española. Nos preocupa que esto no sea así hasta ahora. Algunos asuntos de la ley producen especial inquietud”.

Cuestionado por la propuesta realizada por el organismo episcopal al Ministerio de Educación el pasado verano, por el que se crearía una asignatura de Valores que aunase todas las confesiones, el Secretario General de la CEE ha lamentado en Aleluya que el gabinete de Isabel Celaá no haya dado respuesta aún: “La propuesta es importante porque la Religión responde a una dimensión importante y trascendental del ser humano, como es su dimensión espiritual. Hemos realizado la propuesta y no hemos tenido la oportunidad de trabajarla. No perdemos la esperanza de que se haga durante el desarrollo de la ley”, ha manifestado el obispo auxiliar de Valladolid.

La propuesta de la CEE a la ministra Celaá

El pasado mes de octubre el secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello y el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y cultura, Mons. Alfonso Carrascoofrecieron una rueda de prensa para informar sobre la propuesta que hicieron llegar al Ministerio de Educación.

“Nosotros hemos procurado buscar un diálogo​ con las autoridades educativas de cara a abrir caminos para anclar bien todo lo que significa la educación moral de la persona y su dimensión religiosa” afirmó el obispo de Lugo.

Los obispos propusieron al Ministerio de Educación “integrar un espacio objetivo donde se planteen los distintos “horizontes de creencias”, en “el respeto de la conciencia de los niños y de su identidad, su cultura y tradición”.

Para concluir, Mons. Carrasco señaló que “queremos integrar un ámbito de educación, en primaria y secundaria, relativo a todo este mundo de valores personales. Nos parece importante que siempre haya una educación de los valores morales”. Una propuesta que, según las palabras de Mons. Argüello, no ha tenido respuesta en el gabinete de Isabel Celaá