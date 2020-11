La directora de 'La que se avecina' critica a Irene Montero y el plan del Gobierno para la educación especial

El pasado 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se celebró un acto con Irene Montero, ministra de igualdad, al frente. Durante su discurso, Montero se dejó vencer por la emoción y no pudo retener las lágrimas cuando reconoció que su departamento es "el ministerio de todas las mujeres".

Es por esto por lo que la de Podemos ha sido muy criticada. "Me ha parecido patético que la ministra aparezca llorando. Es que no tengo palabras", comentaba Paloma Cervilla a Jesús Cintora en 'Las cosas claras', lo que el presentador no consintió y la cortó preguntándola que es lo que le parecía patético.

De igual manera, Susanna Griso defendió a Montero ante las duras palabras de Francisco Rosell, director del diario 'El Mundo', quien comentó que "las víctimas de violencia de género lo que quieren son ministros que resuelvan sus problemas".

"Yo ayer entrevisté al pescador que rescató a una serie de chavales de una patera en Lanzarote... A mi me entraron unas ganas tremendas de llorar, hice un esfuerzo de contención enorme... ¿Qué me hubieses dicho? ¿Hay que llegar al plató de televisión llorada? 'Que poco profesional Susanna, cómo puedes llorar por eso...'", le replicó la presentadora de 'Espejo Público'.

También Cristina Almeida, en 'laSexta Noche', arremetió contra Montero y aseguró que "está resentida por otra cosa". Además, la ex política sentenció que la lucha por la igualdad "se hace con política y no con lágrimas".

Ahora ha sido Laura Caballero, directora y productora de 'La que se avecina', quien ha manifestado su desacuerdo con la actitud de la ministra, a través de su cuenta de Twitter: "Y qué tal si los 451 millones de euros del Ministerio de Desigualdad los destinaran al Ministerio de Educación (especial incluida, por supuesto)? Tratar los problemas desde la raíz suele funcionar…".

'La que se avecina'

Críticas a Laura Caballero

Estas palabras han sido muy criticadas por los usuarios de las redes sociales, dado que muchos se han quejado de cómo se ha referido al ministerio de Igualdad, lo que han aprovechado para recordarle que en la ficción de Mediaset "se cachondea de la transexualidad" y ridiculiza las "luchas feministas y antirracistas".



¿Si tanto te preocupa la educación por qué no intentas hacer pedagogía con tu serie y dejas de tratar a los inmigrantes, homosexuales y transexuales como animales de circo? Igual es porque te la suda y prefieres un país machista donde se venda mejor tu "humor" de mierda. https://t.co/tbtDTkmWfS — Darío �� (@Dariopalomod) November 29, 2020

Es muy fuerte que esta mujer hable de igualdad y educación cuando los dos personajes más famosos en LQSA son un facha racista y homófobo y un hombre que sólo piensa en follar y tener una moto. Mirad primero lo que enseñáis vosotros con personajes de mierda antes de decir nada. https://t.co/j3t0ej6oV2 — uili (@uiliam__) November 29, 2020

Esta señora escribe los guiones de una serie en la que el protagonista es un tío homófobo y xenófobo a más no poder y dónde se cachondean de la transexualidad. 0 sorpresas. De verdad, dejad de apoyar esta serie que no puede ser más mala. https://t.co/52b9Sy23Er — Lorena (@zenizitas_) November 29, 2020

¡Qué simpleza!, ¿Te molesta un Ministerio que ejecuta medidas contra la violencia de género, la brecha salarial y la igualdad de oportunidades? Eres mujer. ¿Tu sororidad? Eres privilegiada, pero hay mujeres que no lo son y que se enfrentan a situaciones de explotación. ¡Liberal! — Jons García / ❤️���� (@jonsx) November 29, 2020

Quien iba a decir que la directora de una serie que ridiculiza las luchas feministas, antirracistas y pro LGTB iba a estar en contra del Ministerio de Igualdad? https://t.co/riDVljg1wH — Heteron't (@Mr_TKML) November 29, 2020

Está hablando de educación una persona que representa a las mujeres trans como hombres con peluca???? https://t.co/v9cEnUetLN — ค๔гเคภ ��️‍���� (@SckuMyDcki) November 29, 2020