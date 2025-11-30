Matías Almeyda, sobre el parón en el derbi Sevilla-Betis: ''Esperar que la gente tire flores es imposible...''

La tensión vivida en la recta final del derbi sevillano desde la grada con el lanzamiento de objetos fue analizada por los protagonistas del encuentro.

EFE José Luis Munuera manda a los jugadores del Sevilla-Betis al vestuario

Tras la derrota del Sevilla FC por 0-2 frente al Real Betis en el Sánchez Pizjuán, el entrenador sevillista, Matías Almeyda, mostró su descontento en los micrófonos de Movistar+ con la gestión de los minutos finales del encuentro, que fue detenido tras la expulsión de Isaac Romero y el lanzamiento de objetos desde la grada.

Duras críticas al protocolo

Almeyda cuestionó abiertamente la decisión de detener el partido. "Parar un partido, un derbi, cuando faltan 3 minutos, creo que iba a perjudicar desde muchos aspectos", señaló el técnico. Para él, esta interrupción alteró el final del choque y caldeó aún más los ánimos: "Después, esperar que la gente tire flores es imposible", sentenció con rotundidad.

El preparador argentino, con una larga trayectoria en banquillos de Argentina y México, confesó su estupefacción ante una medida que no había presenciado jamás. "Había que terminarlo, y parar, volver a arrancar, creo que nunca lo había vivido. Es la primera vez. Sí, en la historia veo esto, es la primera vez en la historia", insistió Almeyda, comparando la situación con la vivida en otras ligas conocidas por su alta tensión.

EFE Los jugadores del Sevilla-Betis, detenidos durante el derbi

Pese a la incomprensión del entrenador, la detención del encuentro obedece al protocolo arbitral establecido en el fútbol español, que obliga a parar el juego "cuando hay peligro" para la integridad de los futbolistas. Una norma que, según se recordó en la retransmisión, "no es ni opinable" y que se aplicó tras los incidentes acaecidos en la recta final del derbi.