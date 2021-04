Isabel Díaz Ayuso revela el secreto que guarda en su móvil: “Tengo una lista”

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y la candidata del PP para los comicios del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha revelado por primera vez este lunes uno de los mayores secretos que guarda en su móvil.

Algo que ha contado al presentador y director de 'La Linterna', Ángel Expósito, en una entrevista que ha concedido a escasos días de que arranque de forma oficial la campaña electoral.

El papel de las encuestas y de Sánchez ante el 4-M

En ella, Isabel Díaz Ayuso, ha querido reconocer que no hace caso a las encuestas que la sitúan como la próxima presidenta de los madrileños. El último sondeo que ha apuntado hacia esta misma dirección ha sido la que ha elaborado GAD3 para el periódico ABC. En ella, la casa de encuestas que preside Narciso Michavila prevé una mayoría absoluta del PP con el apoyo de Vox, en el que el PP saca dos veces más de apoyos que el PSOE de Ángel Gabilondo.

Audio

"No les hago mucho caso, porque no quiero ni descentrarme, y ni muchísimo menos quiero que nadie que defienda que ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni políticas regresivas entren en Madrid, se nos relaje. Y eso me preocupa, porque el triunfalismo nunca lleva a nada. Y esto tiene todavía mucho trabajo por delante, porque a mí es verdad que me sonríen, y parto de una buena posición, pero también es cierto que son dos bloques antagónicos, y estamos dando de muy pocos escaños entre un bloque y otro", ha explicado.

Esta noche en @linternacope charlamos con @IdiazAyuso. Aquí va un adelanto. A partir de las 21.30 en @COPEpic.twitter.com/0z2ihlVn06 — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) April 12, 2021

En la conversación que ha mantenido la candidata del PP con Expósito, además, ha señalado que Sánchez, quien está implicado en esta campaña, está mostrando su peor cara. "Tú no puedes en mitad de una pandemia, ni modificar la estrategia de vacuna para crear confusión, ni decirle a los ciudadanos que han de tener miedo si viven en Madrid como ha hecho su candidato, ni pueden decir que en el Zendal los mayores hacen colas y tal, mentira, porque hay un dispositivo específico para personas con movilidad reducida. Además de que se está vacunando en otros muchos puntos, especialmente para los mayores". ha apostillado.

El secreto que Díaz Ayuso guarda en su móvil

Sin embargo, la entrevista también ha dado pie a que el periodista pudiera preguntarle aspectos menos conocidos de su vida. Ha sido en este momento cuando la candidata del PP ha dado a conocer una de las cuestiones que nunca había contado cuando este le ha preguntado sobre una de las fotografías que no va a olvidar de este año.

Audio

"Te voy a decir una, aunque podría decirte muchas", ha arrancado afirmando Isabel Díaz Ayuso. Yo tengo una lista en mi Iphone que se llama “cosas buenas de ser presidenta”, lo que hago es recuadrar cosas magníficas que me pasan para vivir la política con intensidad", ha contado, algo que no había comentado hasta hoy.

