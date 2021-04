Piqueras corta a Ayuso para colar un curioso vídeo en plena entrevista: "Perdone que insista"

La presidenta en funciones de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este jueves Informativos Telecinco para conceder una entrevista al periodista Pedro Piqueras, que en las últimas semanas ha entrevistado a varios candidatos en las elecciones madrileñas como Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo o Rocío Monasterio. Durante la entrevista, el periodista se ha permitido compartir varias reflexiones con la candidata del Partido Popular, sobre todo relacionadas con las diferentes escenas de violencia que se han producido en las últimas horas en el barrio madrileño de Vallecas.

La dirigente madrileña ha expuesto durante su visita a Mediaset que su Consejería de Sanidad se reunió en febrero con la empresa porque están obligados a estudiar todos los caminos aunque "otra cuestión es luego cada uno operar por libre", algo con lo que no está de acuerdo.

Ayuso ha recordado que ya se puso a la cabeza en otras cuestiones como pedir que se hicieran PCR en Barajas, "que llegaron tarde y mal", o solicitar que se hicieran test de antígenos en farmacias, que también "se hizo muy tarde y muy mal porque se podría haber minimizado mucho la tercera ola en Madrid". "Esto es lo mismo, estamos obligados a estudiar todas las vías", ha declarado.

Para la 'popular', Sánchez debería "estudiar todas las vías y no decir como hizo el verano pasado que el contagio había terminado y la pandemia había finalizado". A su parecer, solo sale "a vender lo que sabe que no puede cumplir". "Ha sido convocar elecciones y obrar el milagro. Ni me obligan a cerrar la Comunidad, a lo mejor no prolongan el estado de alarma, ahora hay vacunas para todos... Es mentira. Cambian todo el rato de criterio", ha dicho.

Durante la entrevista, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su oposición a los actos violentos que tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución de Vallecas a causa de las concentraciones que se produjeron alrededor por parte de contrarios a que Vox celebrase un acto en esta zona de Madrid, considerada tradicionalmente como un fortín de la izquierda. Ayuso, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue la primera en denunciar la violencia que dieron la vuelta a todo el país, y que se ha salado con un importante balance de heridos, sobre todo entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este hecho, sobre el cual ya habló el pasado miércoles Piqueras diciendo que "no había que ser muy listos para saber lo que podía pasar", ha sido utilizado por el periodista para preguntar a Isabel Díaz Ayuso sobre el clima de confrontación política que se vive en la actualidad, llegando a decir que es parecido al del año 1936. En este sentido, el presentador de Telecinco ha querido parar la entrevista un momento para poner un vídeo de los Pactos de la Moncloa, en el que se pueden ver negociando a diversos políticos de diferentes ideologías en plena transición.









"Quienes hemos vivido la Transición, porque algunos ya vamos teniendo una edad, la verdad es que vemos algunas cosas que pasan con cierto espanto, y perdone que insista en ello. La política era la vía natural del entendimiento entre posiciones muchas veces muy distantes entre ellas. Estamos viendo imágenes de los Pactos de la Moncloa. No sé si esta es la nueva política que nos espera a todos", ha señalado por sorpresa el presentador para continuar después con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, a la que ha preguntado si su lema, 'Comunismo o Libertad', ha echado más leña al fuego.

