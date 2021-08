Irene Rosales toma una tajante decisión que condiciona su futuro junto a Kiko Rivera: "Jamás imaginé..."

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, ha vivido recientemente la pérdida de su madre, y tan solo nueve meses después fallecía su padre, una situación muy dura que Rosales sigue asimilando con el paso del tiempo. Hace unas horas llegaba al mundo su sobrina, un acontecimiento que la sevillana ha querido celebrar, y que ha aprovechado para contar una sorprendente noticia que afecta a su matrimonio.

Hace unas semanas, la sevillana hacía unas declaraciones en una entrevista en la revista 'Lecturas', en las que hablaba alto y claro sobre la situación en la que se encuentra su matrimonio y lanzaba una clara advertencia. En primer lugar, Rosales explicaba los motivos de su abandono de Telecinco. "No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko...".





Además apuntaba, "siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más, ya no me compensa". Y lanzaba una contundente advertencia a su marido, que de cometer un nuevo error podría arruinar su matrimonio. Irene aseguraba que no va a perdonar otra infidelidad a Kiko. "No perdonaré otra", ha aseverado. De hacerlo, ha asegurado, su matrimonio podría estar completamente en la cuerda floja

Con motivo del nacimiento de su sobrina, Rosales ha compartido una bonita imagen en Instagram con un texto muy emotivo, en el que además cuenta una decisión muy importante que ha tomado y que afecta de lleno a su matrimonio.

La decisión de Irene Rosales que afecta a su matrimonio con Kiko Rivera

"Tengo bastante claro que no volveré a ser mami, tengo dos niñas preciosas y un príncipe bellísimo", arrancaba Irene Rosales su mensaje recordando a sus hijos. "Ahora quiero disfrutar de mi, de la vida y de cada momento junto a ellos, pero jamás imaginé que en el momento que más lo necesitaba ha llegado un angelito muy especial para mi", decía, y aprovechaba el mensaje para recordar a sus padres fallecidos con tan solo nueve meses de diferencia.

"La pérdida de mis padres ha sido el mayor golpe que me ha dado la vida, me siento incompleta y vacía, a medida que va pasando el tiempo duele más, pero no queda otra que hacerte a ello. Lo único que he aprendido de este golpe tan duro es que hay que vivir la vida y disfrutarla porque solo hay una".

"Esta pequeña princesa de nombre Teresa ha hecho que mi alma vuelva a estar entera, porque ha venido a llenarnos de alegría. Tengo una pena enorme de que mi madre no pueda disfrutar de ella, ya que se ha desvivido por sus 5 nietos más que nadie. Así que mami, se que protegerás y cuidarás a Teresa desde el cielo y eso me deja muy tranquila", unas palabras dirigidas a su sobrina, que ha nacido recientemente. Y para concluir recordaba de nuevo a su madre. "Te echamos tanto de menos que duele. Te amo con locura abuela Teresa!".