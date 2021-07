"No perdonaré otra": la seria advertencia de Irene Rosales a Kiko Rivera que tambalea su matrimonio

La mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, siempre se ha mantenido al margen de las polémicas. Siempre ha evitado hablar de su relación, sus hijos o cualquier otro tipo de aspectos que pudieran afectar a su vida privada. No obstante, y tras los rumores de separación que han surgido recientemente, la excolaboradora de 'Viva la Viva' ha querido zanjar la polémica.

Lo ha hecho en una entrevista a la revista 'Lecturas', donde en primer lugar ha querido hablar de los motivos que le llevaron a abandonar el espacio de Telecinco. "No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, creo que es el cúmulo. He pasado por muchas situaciones, me he llevado un año de hospitales con mis padres, con resultados horribles, después pasó el conflicto de Kiko...", ha revelado la mujer del hijo de Isabel Pantoja. "Siempre he querido coger fuerzas, seguir adelante, pero ya llega un momento en el que no puedo más, ya no me compensa".





"Analizo todo y decido que tengo que frenar para estar bien con todos y conmigo misma", ha aseverado Irene Rosales. "He intentado controlar a situación, pero llega un momento en el que no puedo controlar las cosas. No puedo controlar la impulsividad de mi marido, que hablen de mí en televisión".

Llegados a este punto, es cuando la pareja de Kiko Rivera le ha mandado una seria advertencia que, de cometer un nuevo error, podría arruinar su matrimonio, ya que Irene Rosales ha asegurado que no va a perdonarle ninguna otra infidelidad. "No perdonaré otra", ha aseverado. De hacerlo, ha asegurado, su matrimonio podría estar completamente en la cuerda floja.

En este sentido, Irene Rosales ha mandado un recado a Isabel Pantoja. "La recuperación de Kiko fue dura. Solo el hecho de poder tener conversaciones te daba la vida, y es algo que con Isabel Pantoja me ha faltado. Las tenía con mi madre", ha aseverado la mujer de Kiko Rivera.

La situación financiera de Kiko Rivera

La situación económica del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, comenzó a ganar importancia durante la pandemia de coronavirus, cuando el artista español pidió ayuda a través de las redes sociales para poder pagar una deuda que él no podía afrontar. Unos meses después, sin embargo, sorprendía a sus seguidores y a los medios de comunicación al descubrir que se había comprado un coche de más de 80.000 euros.





Un asunto que ha abordado la semana pasada el programa de Telecinco, 'Sálvame', donde el amigo del artista, Rafa Mora, ha intervenido para explicar la situación. En primera instancia, ha querido recordar que su actual pareja, Irene Rosales, ya no colabora en el espacio de Mediaset, 'Viva la Vida'.

"Yo, primero, tendré que comprobar que esta noticia es cierta y que, efectivamente, Kiko se ha comprado un coche nuevo. Pero vamos, para él, 80.000 euros no es mucho, los puede cobrar perfectamente en una noche, porque su caché no es el mío, ni el de otro cualquiera", ha revelado el colaborador de 'Sálvame'. Unas palabras que distan mucho tras recordar de nuevo el vídeo de Instagram en el que él mismo, como ya hemos contado, pidió ayuda a sus seguidores para poder afrontar la deuda de 700 euros que, por aquel entonces, su economía no le permitía saldar.