La invitada de una boda se hace viral por lo que lleva dentro del bolso a la ceremonia: "Evidentemente"

Los meses de verano dan para mucho. Son muchas las personas que se marchan a la playa para disfrutar de unos días de desconexión junto al mar. Pero durante esta época del año, también, muchas personas tienen que ir de boda.

En este sentido, las bodas se han convertido en momentos muy especiales, tanto para los novios como para los invitados. La emoción, los nervios de los preparativos y la alegría del momento son algunos de los sentimientos que más se repiten en una boda. Por ello, cada uno de los invitados tienen un plan para calmar las emociones, incluso sus propios kits contra las lágrimas.

Este es el motivo por el que se ha hecho viral la protagonista de esta historia, ya que ha acudido a una ceremonia con un acompañante perfecto para evitar que las lágrimas sean el peor enemigo del maquillaje. En este sentido, nuestra protagonista se ha llevado un bolso cargado de paquetes de pañuelos. Hasta seis paquetes estaban dentro del bolso con el que esta invitada ha acudido a dicha boda.

Debido al envoltorio del paquete, muchos usuarios los han llegado a confundir con sobados, aunque rápidamente la protagonista de esta historia ha señalado que se trata de pañuelos para secar las lágrimas mientras los novios se daban el 'sí quiero' o se vivían otros momentos emocionantes durante la ceremonia o el convite.





La normalidad llega también a las bodas

Tras dos años paralizados por la pandemia por coronavirus, este 2022 se ha llenado de bodas que tuvieron que ser canceladas al estar planeadas para 2019. La mayoría de los españoles tienen una boda a la que ir este verano. De hecho, desde el sector, aseguran que este año va a haber un 20% más de bodas que en 2019. "Todo lo que conlleva el organizar una boda, todos los proveedores están hasta arriba y eso nos está afectando", cuenta Lara a COPE durante los preparativos de su boda.





Esto se debe a todas las bodas de 2019 y 2020 que no se celebraron y las muchas parejas que decidieron retrasar el darse el 'sí quiero'. No obstante, no contaban con que la vida iba a estar tan cara. ¿Cómo ha influido la subida de los precios al sector de las bodas? "Hemos tenido que subir el precio de los vestidos de novia un 30%, ya que los costes de material han subido", dice Carmen, quien es diseñadora y asegura que ha tenido que subir el coste de los trajes de novio y los vestidos de novia. Asimismo, también se han encarecido los precios de las flores, aunque por el momento, Encarna no ha tenido que hacerlo en su floristería de Valladolid: "Llevo 5 o 6 años con el mismo precio porque tengo bodas reservadas desde hace tres años, desde la pandemia. Entonces, yo no lo puedo subir y al que venga nuevo tampoco".