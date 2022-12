La insólita petición de un argentino a su médico por la final del Mundial de Qatar: "Lógica pura"

En una final toda ayuda es buena. Ya sea divina o una simple superstición, tener todo de cara es clave para ganarla. A Argentina se le puso de esta manera desde la primera parte, pero la brillante aparición de Kylian Mbappé hizo que el país sudamericano agonizara hasta la tanda de penaltis. En un momento en el que la fortuna hace su aparición, seguro que muchos de los albicelestes que cumplieron con sus cábalas las dieron como una de las razones de que Leo Messi levantase el título este domingo.

"Cábalas son cábalas". Con ese argumento, el presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó este sábado que no viajaría a Qatar para asistir a la final del Mundial de fútbol entre Argentina y Francia, que finalmente ganó su país. Están muy arraigadas a la cultura popular y futbolística del país. Según estudios, uno de cada cuatro hinchas del país practica determinados rituales para ayudar a la selección.

Si lo hace el presidente del país, que se perdió la oportunidad de ver a los suyos levantando la copa Jules Rimet solo por superstición, cómo no lo va a hacer un ciudadano de a pie. Esta es la historia que se ha hecho viral, sobre todo después de que saliera bien. Los argentinos son capaces de todo y más si cuentan con la colaboración del profesional. Pensar en que alguien se puede quedar internado en el hospital más tiempo solo por esto entra dentro de la realidad imaginable.

La superstición

Mientras Argentina seguía su camino para poder conseguir el título del campeón del mundo, un hincha de la albiceleste se aferró a su cábala, con toda la ilusión de que su equipo gane la tercera Copa del Mundo. Fue internado cuando comenzó el Mundial de Qatar 2022 y pidió quedarse en la habitación de un hospital de Rosario. Precisamente tenía que ser una persona de la ciudad que vio a Leo Messi nacer, quien hiciera una locura de este tipo.

"Un paciente que estuvo internado desde el comienzo del Mundial y que ya está para el alta pidió que lo dejemos internado hasta el domingo. Motivo de internación: cábala", explicó el médico responsable de ampliar la estancia de la persona que pasó por el hospital en su cuenta de Twitter. Tras completarse la hazaña de Argentina, la publicación acumula más de 34.000 'me gusta' y miles de 'retweets'. No hay nadie en la red social que no haya visto la historia de la superstición.

No había algunos muy conformes con ello: "Si estuvo desde el comienzo no es cábala, el primer partido perdimos, a menos que haya entrado desde el segundo". Ahí es donde el médico da otro detalle clave. "El primero lo vio con la camiseta titular y como perdimos se cambió, de ahí en adelante siempre la violeta", explicó el usuario de Twitter @JuaniMecco. "Lógica pura", respondía otro usuario, comprobando que los argentinos aplaudían esta actitud.