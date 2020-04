La iniciativa de Islandia para combatir la soledad durante el confinamiento: abrazar árboles

El confinamiento se hace más cuesta arriba cuando estamos solos o como no podemos abrazar a nuestros seres queridos. Bien porque están lejos y no podemos desplazarnos, o porque tenemos que estar aislados para no contagiarlos. Islandia ha creado una iniciativa para hacer frente al confinamiento y consiste en abrazar árboles.

La iniciativa para combatir la soledad durante el confinamiento

Islandia ha planteado esta alternativa para que no nos sintamos solos y tristes porque no podemos abrazar a nuestros seres queridos durante el confinamiento. Este país propone abrazar a los árboles durante unos cinco minutos ya que no puedes abrazar a tus familiares.

Islandia es una isla situada en el Océano Atlántico, donde viven más de 364.000 personas. Su capital es Reikiavik y en ella vive más de la mitad de los habitantes del país. Los islandeses tienen un especial cuidado con sus bosques, aunque, actualmente, los árboles solo ocupan un 0,5 % del terreno.

Sin embargo, la repoblación de bosques es una prioridad en el país, según publicó en 2015 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.

¿Por qué abrazar los árboles durante el confinamiento?

El abrazo de una persona a un árbol tiene una doble intención. Por un lado, abrazar a un árbol puede reconfortar a un individuo y, al mismo tiempo, por otro lado, ayudan a que el individuo valore el árbol.

Los guardabosques del Hallormsstaöur Forest, una de las mayores extensiones forestales del país, empezaron a difundir fotografías abrazando a los árboles de distintos tamaños.

Ha sido, a partir de ese momento, cuando ha empezado a circular una campaña por las redes sociales. Incluso se han abierto caminos en la isla para para que estos abrazos tan especiales se multipliquen cada día.

“Señora, enséñeme el justificante que le permita abrazar ese árbol”. pic.twitter.com/bLld9mQsvJ — Nazaret Escobedo �� (@nazaret) April 24, 2020

Las primeras fotos abrazando a un árbol

Iceland's Forest Service

Los guardabosques y sus familias fueron los primeros en difundir las fotos. Uno de ellos fue Throstur Eysteinsson, director de IFS, quien ha animado a través de un mensaje positivo a las personas para que vayan a los bosques a abrazar los árboles.

Sobre todo, en una etapa como la que estamos viviendo, encerrados en casa y con la limitada circulación para ir a trabajar, a la compra de productos necesarios como comida, medicamentos o ir a un centro de salud. “Estar en un ambiente distinto al cotidiano -casa, trabajo…- estimula, despeja la mente, aleja de las preocupaciones…”, explicaba el guardabosque.

Las visitas a la naturaleza ya no solo nos tranquilizan por dar un abrazo sino al respirar aire limpio, lejos de la contaminación de las grandes ciudades.

Estos mensajes positivos están avalados por la investigación científica. En 2019, un estudio realizado por el Centro Europeo para el Medio ambiente y la Salud de la Universidad de Exeter concluyó que aquellas personas que habían pasado más de “dos horas a la semana en plena naturaleza gozaban de mejor salud” pero en especial de un bienestar psicológico.

También, concluía que si el “contacto era directo” como puede ser oler el aire o abrazar un árbol, la efectividad aumentaba.

El teleabrazo como alternativa

Las medidas de confinamiento no permiten ir muy lejos de casa porque incluso los parques están cerrados. Por eso, plantean que el abrazo sea virtual y ¿cómo podemos hacerlo?

Islandia propone ver los árboles en una fotografía e imaginarnos el abrazo, lo que algunos han denominado como “teleabrazo” y que cada vez está más implantando en nuestro día a día, como puede ser a través de las videollamadas con nuestras familias.

Concentración e imaginación son esenciales para sentir el abrazo virtual como si fuera físico.

