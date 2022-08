"La inflación se ha disparado": alucinan con el precio de una coca cola y dos aguas en un bar de Ibiza

En verano, los chiringuitos y los bares de las localidades costeras se llenan de gente que quiere disfrutar de alguna bebida o de algo para picar junto al mar. Los establecimientos hosteleros aprovechan la temporada alta para hacer "su agosto" y disfrutar de unos ingresos que el resto del año son más difíciles de conseguir.

Sin embargo, algunas veces los clientes no consultan bien los precios en la carta antes de hacer sus peticiones y pueden encontrarse con alguna sorpresa cuando llega la factura.

Es el caso de lo que ha sucedido en este bar de Ibiza, donde un cliente ha compartido el ticket de lo que le ha costado una consumición de una coca cola y dos botellas de agua.

La inflación se ha disparado. pic.twitter.com/agISpE0US4 — NIPORWIFI © (@niporwifi) August 28, 2022

En total, 9 euros por una lata de Coca Cola Zero y 12 euros por cada botella de 750 ml de agua. Unas cantidades muy superiores al precio habitual al que estamos acostumbrados y que se pueden entender por la ubicación del establecimiento en el que se han consumido.





La respuesta del bar a la clienta que denunció amenazas

Carmen, que decidió subir la siguiente reseña sobre un local a Google.

“Estaba replanteándome si escribir esta reseña o no, pero es que el trato que recibimos fue horrible. Éramos un grupo de ocho personas, de las cuales solo consumimos siete, y se nos echó en cara de muy mala manera y con amenazas con echarnos del lugar si la octava persona no consumía nada.

Me parece de muy mal gusto e irrespetuoso que siendo un grupo tan grande en el cual estábamos consumiendo mucha bebida (jarras, cervezas y chupitos) obligasen a alguien a pedirse un pincho de tortilla para que no nos quitasen la mesa xd”.

Los dueños del local no estaban nada satisfechos con la reseña de la clienta, que aseguran no se corresponde con la realidad, y se lo han hecho saber con estas palabras:

“Buenos días Carmen, estamos de vacaciones desde el día 30 de julio y abrimos en pocos días, no tengo tortilla en el local, solo vendo bebida, revisa bien a quien le quieres poner esta reseña. Porque te has confundido de local, repito no tengo TORTILLA, NI NINGÚN TIPO DE COMIDA, Y ESTAMOS DE VACACIONES, así que dudo que los hechos que comentas sean en mi local”.