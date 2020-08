Imágenes del día: Cristiano Ronaldo pone en un ¿aprieto? a sus seguidores y Toñi Moreno presume de hija

Las vacaciones marcan el día a día de gran parte de los famosos durante este mes de agosto. Desde futbolistas como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, a políticos como Esteban González Pons, pasando por caras tan televisivas como la de Carmen Lomana y su glamour playero.

También disfruta de unos días de descanso el cantante Antonio Orozco quien, como buen padre, los aprovecha siempre que pueda para pasarlo con su hijo del que presume orgulloso, como presume orgullosa de su hija y de haber heredado sus mismas costumbres, la presentadora Toñi Moreno; y también la cantante Sole Giménez, quien fuera componente del grupo Presuntos Implicados, y que ha querido felicitar con un mensaje muy emotivo a su hija Alba por sus 27 años.

Cristiano Ronaldo pone a sus seguidores en un ¿aprieto?

El futbolista portugués de la Juventus y ex del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, disfruta de unos merecidos días de relax tras este anodino final de temporada que han tenido todas las competiciones deportivas, incluidas las futbolísticas. Y dentro de su particular personalidad, además de lucir palmito, Cristiano ha dejado una frase para sus seguidores en redes sociales que, como era de esperar ha recibido decenas de miles de comentarios: “Solo hay dos opciones: la vista o YO. ¿Te dejo elegir tu favorito?”. Así es él.

El emotivo mensaje de Sole Giménez a su hija por su cumpleaños

La cantante, compositora y letrista española, Sole Giménez, durante años integrante del grupo Presuntos Implicados, ha querido felicitar a su hija Alba por su 27 cumpleaños, con una foto muy especial, con su hija recién nacida entre sus brazos y un mensaje de lo más enternecedor: “Gracias por elegirme!!! Eres el Alba de mi vida!!!”. ¡Cómo pasa el tiempo!

El glamour de Carmen Lomana hasta para ir a la playa

Hay muchas maneras de ir a la playa, aunque dependiendo de quién sea el personaje, así nos podemos hacer una idea. Si les decimos Carmen Lomana, está claro que el glamour no puede faltar en una de las personas que más cuida su vestuario y estilismo. En esta ocasión “blanco y azul el color del verano y el mediterraneo”, es la opción elegida por la conocida empresaria y colaboradora de televisión. ¡Única!.

Ramos y su vídeo-posado con un fondo muy especial

Después de un impresionante final de Liga con su equipo, el Real Madrid, y de no poder disputar los octavos de final de la Champions frente al Manchester City, donde los merengues cayeron derrotados, el capitán Sergio Ramos disfruta también de unos días de descanso antes de comenzar de una nueva pretemporada. Y la verdad es que se ve muy relajada, como se puede apreciar en un vídeo que ha compartido con sus seguidores en redes. Tomando el sol en un barco en alta mar, también luciendo palmito y de fondo, no sabemos si casualidad o no, la bandera de España.

El tripulante más especial en la travesía del cantante Antonio Orozco

De todos es conocida la especial sensibilidad que tiene el cantante Antonio Orozco, la cual muestra no sólo en muchas de sus canciones e interpretaciones, sino también, por ejemplo, en los diferentes programas en los que participa y donde muestra su enorme cercanía y comprensión con los concursantes, como es el caso de ‘La Voz’. Una sensibilidad que ya le desborda cuando se trata de habla de su hijo, por el que siente una pasión desmedida. Así lo ha demostrado una vez al compartir una foto suya con todos su seguidores en las redes sociales. ¡Padrazo!

La hija de Toñi Moreno hereda sus mismas construmbres

A finales del pasado mes de enero y con 46 años, la popular presentadora Toñi Moreno se convertía en madre primeriza. Un bebe llamado Lola, muy deseado y con el que nadie puede negar que se le cae la baba. Así se demuestra después de ver la fotografía que ha compartido con todos su seguidores en redes sociales y donde se ve a su pequeña haciendo algo que, según ella misma cuenta, le encantaba, quedarse dormida en cualquier parte. “Mi hija es igual que yo ... y me encanta”, reconoce la presentadora.

González Pons reivindica el espíritu de la batalla de Covadonga.

El eurodiputado del PP Esteban González Pons se encuentra pasando unos días en Asturias, donde ha aprovechado la oportunidad para pasar, como es obligado si se va por estas tierras, por Covadonga, donde ha visitado el Santuario. Allí ha aprovechado para recordar la famosa batalla que allí se celebró, indicando que “Covadonga es uno de los mitos fundacionales de una España forjada en el sacrifico, la constancia y la fe. Los británicos añoran los valores del rey Arturo y de Camelot yo añoro lo mismo la épica de la que surgió el reino de Asturias tal y como lo cuenta su leyenda”.

