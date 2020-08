Imágenes del día: el lugar favorito de David Cantero y el complemento perfecto de Carmen Lomana

El periodista David Cantero y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, han sido protagonistas en las últimas horas en las redes sociales. La primera semana completa de agosto ha tocado a su fin y a pesar de que estamos viviendo unas vacaciones atípicas por la crisis del coronavirus nuestros políticos y famosos están intentando aprovechar al máximo estos días de descanso. A continuación repasamos algunas de las imágenes que más nos han llamado la atención.

El lugar secreto de David Cantero

El presentador de Informativos Telecinco ha compartido con todos sus seguidores este curioso chiringuito que le ha recordado a tiempos pasados: "En ese viejo kiosko de latón, hace 50 años, me aupaba al mostrador para pedir ilusionado un delicioso polo, un Camy. Mis favoritos eran los de limón, también los ColaJet, y ahí sigue. Es desconcertante comprobar cómo se ha transformado la vida en tan poco tiempo; en solo medio siglo todo ha cambiado por completo. No queda nada de aquel tiempo... La vida es otra, el fulgor de las pantallas ha acabado con casi todo lo que de verdad merecía la pena experimentar y sentir siendo niño... No teníamos apenas nada, pero todo era auténtico y nuestro".

Las vacaciones de Figo

El que fuera jugador del Real Madrid está disfrutando del sol y la playa en Portugal, desde donde ha publicado esta imagen. Luis Figo ha sido noticia en las últimas horas por mandar un mensaje de apoyo al Rey Juan Carlos, con indirecta incluida a Pablo Iglesias.

El beso de Teodoro García Egea

El secretario del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha compartido con todos sus seguidores esta estampa de los días de descanso que está disfrutando en familia, con beso incluido.

El espejo de Adara

La ganadora de Gran Hermano VIP sigue disfrutando del verano por las calles de Madrid, en las que se ha encontrado este espejo que le ha venido de perlas para hacerse esta curiosa fotografía.

El complemento de Carmen Lomana

La colaboradora de 'Fin de Semana', nos ha regalado este fin de semana esta foto con unos pendientes muy bonitos que ha querido compartir con todos sus seguidores.

La preparación de Neymar

El jugador del París Saint Germain ya tiene la mente puesta en Lisboa, en la fase final de la Champions. Por eso ha compartido esta imagen junto a Mbappé antes de viajar a la capital portuguesa.

