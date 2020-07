Imágenes del día: la denuncia de Antonia Dell'Atte a Alessandro Lequio y la operación del hijo de Raquel Bollo

Las redes sociales siguen dejándonos ver algunos de los momentos más divertidos y refrescantes de nuestros famosos durante estos meses de verano, pero también se han convertido en el mejor altavoz para aquellos famosos y políticos que quieren denunciar algo o trasladar un mensaje a sus seguidores. Este ha sido el caso de Antonia Dell'Atte y Manuel Bollo, que han utilizado sus redes sociales en las últimas horas para motivos muy distintos. A continuación repasamos las imágenes más curiosas de las redes sociales.

El verano de Gloria Camila

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha compartido un momento de tensión y adrenalina de estas vacaciones subida a su moto favorita bajo un sol radiante que demuestra las altas temperaturas que están teniendo lugar en España en los últimos días.

La denuncia de Antonia Dell'Atte a Alessandro Lequio

La colaboradora de televisión ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre. Primero 'Lazos de Sangre' ha cortado toda mi entrevista he tenido una Infancia feliz a pesar de haber tenido un Padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca tengo traumas. Quién es el Maltratador diabólico que me ha maltratado y he denunciado en España y he sido la primera en decirlo: se llama Alessandro Lequio Di Assaba. Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la Verdad disfrazándola de mentiras y de cómplices que se han enriquecido a mi costa".

La operación de Manuel Cortés

El hijo de Raquel Bollo ha pasado por el quirófano poco después de ser padre. Ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores: "Querida familia, por causa de fuerza mayor, me tienen que intervenir de urgencias y estaré ausente en los próximos días. Mis próximos compromisos profesionales serán pospuestos. Ahora lo importante es recuperarme para dar lo mejor de mí Nos vemos muy pronto. ¡Atentos a mis redes sociales!"

