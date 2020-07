Imágenes del día: Los mensajes más especiales a Paz Padilla y la preparación de Márquez antes de la operación

Las últimas horas en las redes sociales han estado marcadas por la sorprendente muerte del marido de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal. La presentadora de 'Sálvame' y humorista, que hace poco días compartió a través de sus redes sociales el final de la grabación de la serie 'La que se avecina', ocultó a la opinión pública la enfermedad que a finales del año pasado diagnosticaron a su marido, persona con la que compartió romance cuando eran jóvenes y con el que se casó en octubre de 2016 fuera de España. Los motivos de su fallecimiento ha sido el tumor cerebral que sufría el abogado, un duro golpe emocional para la colaboradora de Mediaset que le va a obligar a estar fuera de los platós de televisión durante las siguientes semanas. Pero no todo han sido malas noticias durante esta jornada.

Otros rostros conocidos han compartido momentos agradables, como es el caso de Emma García, que se va de vacaciones con los deberes hechos tras una temporada llena de éxito en su programa vespertino. Más tranquilos también se han quedado los seguidores del motorista Marc Marquez después de que este compartiese en su post de Instagram una foto con la mano vendada tras sufrir un accidente en asfalto mientras que el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, ha aprovechado para hacer surf.

Emma Garcia se despide para comenzar sus vacaciones

Emma García ha puesto comienzo a sus vacaciones y ya tiene sustituta para el programa 'Viva la vida': una conocida de la cadena. El año pasado fue Sandra Barneda, pero esta vez, al estar centrada en las grabaciones de la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’, desde Mediaset han tenido que buscar otro nombre familiar para la audiencia. Y quién mejor que Toñi Moreno que fue la primera presentadora del programa de los fines de semana de Telecinco pero que abandonó por un ‘crossover’ que hicieron desde el grupo con Emma, pasando ella a estar al frente de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Toñi Moreno uno de los rostros que manda apoyos a Paz Padilla

La presentadora de Mediaset ha mandado muchos ánimos a su compañera Paz Padilla tras el fallecimiento de su marido, el abogado Antonio Juan Vidal. Hace meses la madre de la presentadora Paz Padilla también falleció, con lo que este año va a ser muy duro para la humorista. Por eso Moreno, que la semana que viene se va a dejar ver por los platós de 'Viva la vida', ha mandado un mensaje de ánimos a su amiga: "Eres fuerte, buena, generosa y estás llena de amor... y la gente que te admiramos y te queremos te sostendremos para no dejarte caer. Amiga, no sabes como me gustaría ahórrate este dolor", le ha dicho a través de su cuenta de Instagram.

"En shock"

Así se ha quedado la colaborada de Sonsóles Onega y excolaboradora de 'Sálvame', Rosa Benito, quien ha compartido momentos increíbles con su ex compañera de trabajo tanto dentro como fuera de los platós de televisión. Con una bonita despedida a través de su cuenta de Instagram, Rosa Benito ha zanjado que la "vida es una putada" por cosas como esta, y ha mandado muchos ánimos a Paz Padilla, quien vive uno de sus peores momentos después de que hace unos meses su madre también falleciese.

Teodoro García Ejea hace surf

No sabemos si el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, ha aprovechado el mar para buscar la calma que no consigue haber en el Congreso. Pero ni los brotes, ni el coronavirus, ni nada han conseguido que el número dos de Pablo Casado buscase un momento para relajarse entre las aguas de Benidorm antes de volver a Madrid para continuar sus labores de oposición.

Marc Marquez tranquiliza a sus seguidores

El motorista español Marc Marquez ha mandado un mensaje de tranquilidad a sus seguidores con un post en el que se le ve el brazo escayolado, pero tranquilo y bien. El motorista catalán ha sufrido una aparatosa caídaeste domingo en el GP de Jerez, lo que le ha provocado una fractura del húmero derecho, por lo que va a tener que ser operado esta misma semana. Él, aun así, está tranquilo y ha reconocido que volverá lo antes posible.

Antonio Banderas con Bisbal juntos en un paraíso

El cantante David Bisbal ha estado junto a la periodista María Casado Caminito del Rey, uno de los senderos más complicados en el mundo. El objetivo de su visita no ha sido más que dar apoyo al actor Antonio Banderas, para que este sendero sea reconocido como Patrimonio de la Unesco.

Laura Escanes nos ofrece su mejor cara tras la polémica

La influencer y modelo Laura Escanes nos ha compartido en las últimas horas una de sus fotografías más tranquilas después de que estuviese en el punto de mira por no dar el pecho a su hija, Roma. En este sentido ha reconocido que se ha sentido juzgada por no hacerlo y ha reinvidicado la figura del biberón como una de las opciones válidas. Sin embargo, ni las polémicas ni nada han podido con ella y nos sigue ofreciendo su mejor imagen en redes sociales, como es esta, en la que se le ve con un short veraniego.

