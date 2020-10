La imagen de un bebé arrancando la mascarilla a un médico que resume este 2020: "Simbólico"

Este 2020 está siendo para olvidar. La pandemia ha trastocado todo proyecto de vida que teníamos en mente cuando tomábamos las uvas a las 12 de la noche el pasado 1 de enero. Viajes, bodas, proyectos laborales... todo se ha ido al traste como consecuencia del coronavirus.

Nuestros planes se han visto reducidos a un confinamiento forzado durante dos meses, a limitar hasta la mínima expresión nuestras relaciones sociales y a salir a la calle protegidos con mascarillas e impregnados de geles hidroalcohólicos. Y con ello debemos darnos con un canto en los dientes si no hemos sufrido en nuestras carnes o en nuestro entorno más próximo los síntomas del virus.

Este panorama ha hecho que a lo largo de estos meses hayamos visto multitud de imágenes que quedarán para la historia: los aplausos desde los balcones, pabellones convertidos en hospitales (IFEMA), morgues (Palacio de Hielo) u UCIS colapsadas.

La imagen del bebé tratando de arrancar la mascarilla

A esta larga lista bien podría sumarse la de un bebé recién nacido llorando y tirando de la mascarilla del médico que le sostiene en brazos. Como si el bebé que acaba de ver la luz fuera consciente de la catástrofe que está viviendo el mundo en estos meses durísimos, se revela contra los elementos y trata de deshacerse de la mascarilla, que se ha convertido en el principal símbolo de la lucha contra la covid-19.

La fotografía, en blanco y negro, fue tomada el pasado 5 de octubre en Dubai tras ha sido compartida por el doctor Samer Cheaib, quien a través de su cuenta de Instagram manifestaba su deseo de que esta imagen fuese una “señal” de futuro, en el que “pronto pronto podremos quitarnos las mascarillas". Un hecho que por desgracia no parece probable, ya que los virólogos y médicos expertos vaticinan que la vacuna no estará disponible hasta el primer trimestre de 2021, pero la mayor parte de la población no podrá administrársela hasta 2022. Va para largo, por tanto.

Como no puede ser de otra manera, la imagen ha sido compartida y se ha hecho viral con más de 70 mil 'me gusta', a lo que se han sumado cientos de comentarios secundando el sentimiento del bebé recién nacido: “Debería ser la foto de 2020" o "la foto más hermosa que vi", son algunos de los comentarios en redes sociales.