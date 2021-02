La reacción de Iglesias a su 'ascenso' en el Gobierno tras recibir las críticas de 'El Rubius'

Youtubers, Andorra, 'El Rubius'... La polémica de principio de año que nadie esperaba. Con defensores de sus escapadas pirenaicas y detractores que les acusan de insolidarios, los creadores de contenido online (pues al final es lo que son), se han convertido en el centro de todas las dianas, hasta el punto que el propio ministerio de Hacienda ha asegurado que va a reforzar la vigilancia de quienes se marchen del país. Y entre medias, como no podía ser de otra forma, los políticos tratando de arrimar el ascua a su sardina, para ganarse a sus más fieles votantes.

Este viernes pasado, Rubén Doblas ('El Rubius'), publicaba una larga misiva en la que se defendía de muchas de las acusaciones que había recibido tras su anuncio sobre el cambio de residencia a Andorra. No dudaba en, sin nombrarles directamente, apuntar a personas concretas y relevantes que habían cargado contra el joven. Uno de ellos, el "vicepresidente" Pablo Iglesias, al que Rubén no le perdonó algunos de sus gestos en redes sociales.

'Ascienden' a Pablo Iglesias tras recibir las críticas de 'El Rubius'

Con todo este lío montado, no ha pasado desapercibido en las redes sociales un error de transcripción que ha estado a punto de convertirse en uno de esos consabidos bulos que circulan por la red. Vayamos por partes: sobre Iglesias, 'El Rubius' escribió lo siguiente:

"Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista) y otro largo etcétera", apuntaba 'Rubius', recordando un vídeo de Juanma López Iturriaga que había compartido Iglesias y en el que se criticaba al youtuber de forma clara.

Muchos medios de comunicación se han hecho eco del dardo al líder de Unidas Podemos y en una de las muchas transcripciones de lo escrito por el que es uno de los youtubers en español más exitosos del planeta, han cometido un error: en concreto, se ha 'ascendido' a Iglesias de vicepresidente del Gobierno a presidente, un cargo que, como sabrán, ostenta el socialista Pedro Sánchez.

Estaba leyendo lo del comunicado del Rubius y Andorra y casi me da algo. pic.twitter.com/WMQz1YF9AW — Alejandro Torrús (@ATorrus) January 30, 2021

El tema parece no revestir mayor importancia, un error que, si llegase a propagarse en demasía, dando a entender que 'El Rubius' no sabe quién es el presidente y quién el vicepresidente en España, se puede desmentir acudiendo al texto original escrito por el propio Rubén.

Iglesias reacciona a su 'ascenso'

Lo que podía haber sido una simple anécdota, adquiere otra dimensión al haber recibido la respuesta de Pablo Iglesias quien, entre risas, no ha dudado en reaccionar a su nombramiento como "presidente". Ha sido con un GIF, de los que recuerda su etapa como tertuliano en 'La Sexta Noche', con un Iglesias sonriente como el actual vicepresidente segundo respondía al error que le imaginaba como presidente de todos los españoles.