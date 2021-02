El 87% de los que teletrabajan está harto y quiere volver al trabajo presencial

Hoy en Herrera a Cope Cataluña y Andorra hablamos del riesgos y problemas que plantea trabajar en casa. Lo hacemos con Xavier Pladevall, CEO de Acción Preventiva. Un informe de esta consultora , especialista en seguridad y prevención laboral, indica que 87% de las personas que hacen teletrabajo quieren volver a su lugar de trabajo.

MÁS DE UN 60 % DE LOS TELETRABAJADORES TIENEN PROBLEMAS ERGONÓMICOS

El estudio, realizado a 1.500 empresas de entre 50 y 400 trabajadores de la provincia de Barcelona, también constata que solo un 13% de quienes están teletrajando quieren continuar haciendo trabajo desde casa. Y, además, enumera las principales dificultades con que se encuentran estas personas. Según el informe de Acción Preventiva, el 61% de los trabajadores encuestados tienen problemas ergonómicos porque su casa no está bien acondicionada. Un 46% se queja de falta de medios y un 41%, del hecho que se los exija la misma productividad que con el trabajo presencial. Entre las principales preocupaciones también hay la carencia de empatía de los mandos (39%), el tecnoestrés (38%) y la crispación (37%). En un segundo término, con un 32% el hecho de no tener ordenadores preparados y de no sacar suficiente rendimiento del tiempo. Mientras un 29% se queja de problemas de conexión y un 21% manifiesta tener miedo de perder el trabajo.

DIFERENCIA ENTRE TRABAJAR EN CASA Y TELETRABAJO

Xavier Pladevall ha indicado que: “Una cosa es hacer teletrabajo y otra trabajar desde casa”. Trabajar desde casa es cuando : “No ha habido una planificación” y “muchas de las empresas no han dotado de medios a los trabajadores“, algunos de los cuales “trabajan con el ordenador de su hijo” o “no tienen un ancho de banda suficiente“. Según Pladevall, otra de las dificultades más “clamorosas” para la implementación del teletrabajo es que “no estábamos preparados para liderar trabajadores en la distancia, cuando menos en este volumen”. Por eso, explica, “La inmensa mayoría de los trabajadores reprocha a sus mandos inmediatos que no hay un sistema de control” y que “no los están inyectando energía positiva”, lo cual ha afectado “en buena medida” el estado anímico de estos trabajadores.