Huella digital: lo que escribes hoy en internet te seguirá toda la vida y puede marcar tu futuro laboral

7 de cada 10 españoles piensan que puede borrar sus datos en la red, pero es imposible. Qué hemos visto, dónde hemos pinchado, qué hemos escrito.... Se llama nuestra huella digital, un historial que nos va a acompañar toda la vida y puede llegar a condicionar nuestras relaciones y nuestro trabajo.

Una idea equivocada de nosotros

Es habitual que, ante una nueva amistad, o un compañero de trabajo busquemos qué hay de él en la red. A partir de sus fotos, escritos u opiniones nos hacemos una idea sobre sus gustos, aficiones, forma de pensar, incluso decidimos sobre nuestra relación con esa persona, nos condiciona, pero esa imagen puede ser errónea y perjudicial para él... sin embargo, poco podrá hacer para borrarla. La mayoría de los españoles, un 74%, según un estudio realizado por Kaspersky, cree, equivocadamente, que tiene el control para eliminar totalmente su presencia en la red. A ello se une que un tercio (34%) piensa que su perfil en las redes sociales no le representa verdaderamente y casi la mitad (47%) afirma que los demás pueden hacerse una idea equivocada de ellos a partir de su historial de búsqueda en internet. Un coctel perfecto para irrumpir en nuestra vida que incluso nos puede hacer perder el trabajo, o una oportunidad laboral.

¿Qué se puede borrar?

Borrar todos nuestros datos de la red es imposible, sí podemos borrar todo lo que hemos subido a plataformas como Facebook, o Instagram pero “tenemos que tener en cuenta que cualquier contenido que hayamos publicado ha podido ser indexado por Google y eso no lo podemos borrar,” explica a COPE Manuel Moreno experto en internet, redes sociales y tecnología. Es decir, podemos borrar un post, pero si ha sido compartido, o alguien ha hecho un pantallazo seguirá siendo accesible. “Algunos usuarios pueden pensar que no se puede rastrear, pero no es así, cualquier cosa que hagamos en internet va a quedar y va a quedar para siempre podemos borrar determinadas partes y en determinados casos, pero la mayor parte va a permanecer”

Derecho al olvido

Otra cosa son los motores de búsqueda “si aparece un resultado de búsqueda de algo que sea una mentira o acusándonos de un delito si podríamos pedir que lo borren”. La legislación en materia de protección de datos reconoce el “derecho al olvido digital” pero deben darse ciertas condiciones como que la información difundida sea inadecuada, inexacta y que no entre en conflicto con otros derechos fundamentales como son la libertad de expresión o el derecho a la información. Debemos de ser cautelosos a la hora de escribir, dar una opinión, subir fotos o pinchar en determinadas páginas.

Perder el trabajo por la imagen

Internet es una gran herramienta a la hora de buscar un trabajo o encontrar una posibilidad profesional pero también nos puede llevar a perderla porque esa marca que las redes dejan de nosotros permanece y es muy valorada por los directores de RRHH, “más del 90% realizan esa búsqueda a la hora de entrevistar o contratar a un candidato – cuenta Manuel Moreno-, “no solo tenemos que fijarnos en lo que publicamos en LinkedIn. sino en lo que publicamos en cualquier red social porque queda y permanece y está al alcance de un reclutador”.