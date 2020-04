Horarios de supermercados: ¿a qué hora es mejor ir a comprar?

Los supermercados son uno de los pocos negocios que se mantienen abiertos durante el estado de alarma. Pese a las dudas iniciales por un posible desabastecimiento - que llevó a algunos ciudadanos a la compra impulsiva de productos como legumbres, arroz o papel higiénico - dichos establecimientos garantizan que no habrá imágenes de estanterías vacías. Salir a comprar se ha convertido en una de las causas de "fuerza mayor" permitidas por el Gobierno para abandonar el domicilio durante los días de confinamiento. Sin embargo, las autoridades señalan que dicha compra debe ser abundante para no salir en los días posteriores. Es decir, nada de bajar al supermercado a comprar el pan o una lata de Coca-Cola. Algunos pueblos, como Herrera del Duque (Badajoz), han prohibido las compras inferiores a 30 euros. "Se controlará la entrada y salida de los comercios de alimentación y supermercados y serán sancionados todos los ciudadanos que lo incumplan", explicaba Saturnino Alcázar, el alcalde del pueblo.

Pero, ¿a qué hora es la mejor para ir ir a comprar? La mayoría de establecimientos ha puesto un límite de aforo para garantizar que los clientes cumplen con la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias, de metro y medio. Eroski, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha hecho una evaluación de su afluencia de clientes. Como era de esperar, de 10.00 a 13.00h. es cuando más gente acude a sus establecimientos. A partir de las 14.00h. el número comienza a bajar y de 17.00 a 19.00h. es cuando menos personas hay comprando. En la última hora, de 19.00 a 20.00h., hay un repunte con los más rezagados.

A continuación, te recordamos los horarios de apertura de los principales supermercados de España:

En el caso de Mercadona, la cadena líder por cuota de mercado en España, el horario entre semana es de 09:00 a 19:00.

Los supermercados de El Corte Inglés abren de 10:00 a 20:00. En El Corte Inglés aconsejan dejar las primeras horas de la jornada para las personas mayores, ya que este colectivo tiene reservado un tramo de atención preferente que va de 9 a 10 en Supercor e Hipercor y de 10 a 11 en supermercados El Corte Inglés.

Carrefour abre de 09:00 a 21:00. Las personas mayores tienen preferencia de compra entre las 09:00 y las 10:00.

Lidl abre de 09:00 a 20:00.

Los supermercados de Día abren de 09:00 a 19:00.

Aldi abre de 09:00 a 19:00.

Los hipermercados de Alcampo cierran a las 21:00 entre semana, los supermercados a las 20:30 y las tiendas Mi Alcampo de 7 a las 22:00.

Ahorramás abre su red de tiendas de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00.

MENOR CONSUMO

El estado de aislamiento ha provocado que el consumo haya caído a mínimos históricos. El gasto de los españoles, en estas dos semanas de confinamiento, ha retrocedido más de un 37 % de media. Especialmente el consumo de los jóvenes de entre 18 y 30 años, que han bajado sus compras en un 50% mientras que los mayores de 60 son los que menos lo han reducido. Se ha desplomado el sector de la moda a pesar de poder comprar on line. El sector que sube, naturalmente, es el alimentario y limpieza, lo que llamamos la cesta de la compra.

En los supermercados se ha disparado la compra de legumbres un 300%. Las verduras envasadas o congeladas han llenado también el carro de la compra, y como no podemos salir, ha aumentado el capítulo de las chuches: palomitas, chocolate, patatas fritas. También hemos comprado un 20% mas de cerveza de lo que es habitual en estas fechas.

Antes de esta crisis, la media de cada carro se situaba en 47€ y ahora es de 95 Euros. Y no sólo porque salimos menos porque también se ha duplicado en cada compra on line. Desde la entrada en vigor del estado de alarma se ha registrado un retraso en la hora del comienzo de las compras por internet; antes comenzaban a partir de las 6 de la mañana y ahora no lo hacen hasta las 8. El pico era a las 15 y ahora a las 14. Antes del confinamiento la caida del consumo comenzaba a partir de las 23 y ahora se produce una hora antes.

LOS HOMBRES COMPRAN MÁS

Un 57 % de las compras desde el estado de alarma las han realizado los hombres. En cuanto a edades, el gasto se sitúa en los consumidores de entre 18 y 24 en 56 Euros, entre los 25 y 30 aumenta hasta los 70 y los mayores de 60 han gastado una media de 105 Euros. Las comunidades en las que más ha caído el consumo por la crisis del coronavirus son Cantabria(48%), Cataluña (47%) y Comunidad Valenciana (47%). En las que menos se han reducido son Navarra (18%) Murcia (23%) y baleares (24%).

