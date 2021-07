La historia de 'Santifoods': el influencer gastronómico español al que siguen miles de personas en Instagram

El primer Estado de Alarma en España dio pie a un confinamiento de los más estrictos en Europa y en todo el mundo. Desde el día 13 de marzo hasta finales del mes de abril que se inició la desescalada la población española convivió con lo bueno y con lo malo entre cuatro paredes. Durante el confinamiento muchas personas comenzaron nuevas rutinas y objetivos a corto y largo plazo ya sea en lo deportivo, familiar, psicológico o profesional. Pese a que la mayor parte de los sectores tuvieron una debacle destacable, muchas personas encontraron en el confinamiento una oportunidad para crecer.

Hoy hablamos con Santiago Mansilla, conocido en sus redes sociales como Santifoods, un influencer que destina su contenido multimedia a la cocina y las recetas caseras. Pese a tener su canal de Instagram desde antes del confinamiento, fue a partir de esta fecha cuando dio el salto de seguidores. Su historia, un ejemplo para muchos emprendedores dentro de la cocina y, sobre todo, en las redes sociales.

Una historia previa a la pandemia

"Yo en ningún momento quise abrirme el canal, simplemente en un viaje mi hermana me invitó a empezar a subir las recetas. A mi se me ocurrió cambiarlo todo y dejar mi Instagram personal" relata Santi. Según él todo empezó muy lento, con el boca a boca y con una receta de pasta carbonara que vio muy poca gente.

"Los inicios fueron difíciles, a mi me veían 100 personas. Si un video me llegaba a 3.000 reproducciones me volvía loco, ahora mismo ya trabajo en otras cifras" explica.

Santi todos los días mira sus estadísticas, a partir de ahí es capaz de analizar como le posiciona Instagram, para él es un aspecto clave estar bien colocado dentro de la aplicación. "Me han escrito varias personas diciéndome que no aparezco y no ven mis videos. Eso es el algoritmo" afirma.

El momento en que llegó el confinamiento, la cuenta de Santifoods ascendió nada más y nada menos que en 18.000 seguidores. "El boom fue en confinamiento, llevo 2 años y medio con la cuenta".









Trabajo, constancia, cuidado y creatividad

Santi, desde el inicio de su canal se caracteriza por responder a los comentarios de todos sus seguidores. "Trato a mis seguidores como me gustaría que me tratasen a mi. A me me gusta que me respondan cuando yo hago una pregunta. Yo contesto todas las dudas de todo el mundo, de cualquier receta" explica. Santi trabaja junto a las redes sociales, se han convertido en su día a día y ahora mismo tiene la capacidad para poder gestionar su cuenta casi veinticuatro horas al día.

"Yo soy estudiante de ADE, y la verdad es que los últimos tres trabajos donde he estado los he conseguido a raíz de mi canal, eso una carta de presentación" se explaya. Su pasión y sus ganas de mejorar cada día en su proyecto personal le permiten poder mejorar en el aspecto laboral y profesional.

Pese a tener críticas, como cualquier persona "famosa", Santi sabe sobreponerse y aplica siempre la misma medicina para todo el mundo que entra en su canal a criticarle, la educación. Un valor intrínseco en su persona que muestra día tras día en su canal a través del cariño y la cercanía. "Hay que saber responder con educación y saber llevarlo. Al principio me afectaba más, pero he aprendido a llevarlo" comenta.

Un consejo para todas aquellas personas que empiezan un proyecto nuevo

"Yo si pudiera dar un consejo a todas las personas que empiezan es la constancia. Eso es una primicia, hay que ser muy constante y no dejar nunca para mañana lo que puedas hacer hoy. Y luego me gustaría decirle a todo el mundo que no se desespere con los seguidores. Eso no cambia de un día para otro. Por último creo que la gente tiene que saber aceptar las críticas y diferenciarse, si te afectan los comentarios estas perdido, tienes que aprender de ellos" concluye.

Su receta favorita...





No nos podíamos despedir sin conocer su receta favorita. El tartar de tomate, un plato que,tal y como nos ha dicho Santi, "no lo había probado casi nadie y ha tenido mucho éxito".