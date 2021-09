La historia de Herminia, 18 meses en lista de espera para que le extirpen un tumor: "A ver si hay suerte"

Herminia acudió al médico en diciembre de 2019 por un bulto en el vientre que acabó siendo un cáncer de colon del que todavía no se ha recuperado. Empezaron diciéndoles que el tumor era tan grande que había que reducirlo con tratamientos de quimioterapia y radioterapia hasta que lo pudieran extirpar. El problema están en que esta madrileña de 65 años ha perdido ya la cuenta de las veces que han aplazado la operación en el hospital Doce de Octubre de Madrid por culpa de la pandemia.

En la última revisión, nos cuenta Herminia en COPE, le dijeron que “ya no me tengo que tomar nada. La oncóloga hablará el próximo jueves con el cirujano porque todas las pruebas que me han hecho están perfectas para operarme, pero como están las cosas así.....no saben que van a decidir. ¡A ver si hay suerte y me operan de una vez!”.

Pacientes y especialistas se muestran preocupados en COPE por que la situación de 4 de cada 10 enfermos crónicos (42,8%) ha empeorado o han aparecido nuevos síntomas durante el año y medio que llevamos de pandemia. Además, los nuevos diagnósticos se han retrasado cuatro meses, según la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que solucione estos retrasos, las cancelaciones de consultas y terapias de los pacientes crónicos y garanticen la seguridad de los pacientes.

Audio





La directora general de la POP, María Gálvez, asegura en COPE que “tras la pandemia y una post pandemia, los servicios sanitarios no han recuperado todavía su actividad anterior y esta situación revierte en su calidad de vida. Pero lo que más nos preocupa es que haya enfermedades que al no detectarlas a tiempo tenga resultados graves”.

Gálvez ha recordado que “se han paralizado los cribados de cáncer, se han pospuesto muchas pruebas y nuevos tratamientos que son necesarios para mantener una buena calidad de vida, se han espaciado los tratamientos hospitalarios y la falta de información continuada también ha repercutido en la falta de adherencia a estos tratamientos por parte de los pacientes”.

“El 64% de los pacientes crónicos a los que se les programó una prueba diagnóstica, ésta tardó, de media, dos meses en llegar y el 43,3% recibió un nuevo diagnóstico pasados 117 días, de media, desde el inicio de empeoramiento”, añade la directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

UNA GUERRA SIN ARMAS

Audio





Cuando la COVID irrumpió en nuestras vidas, la listas de espera para una intervención quirúrgica en España eran de cuatro meses y en la actualidad se prolonga de media hasta los cinco meses, según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad. Si los comparamos con los registrados hace poco más de un año por el mismo organismo, en junio de 2020, la espera para operarse en la actualidad ha disminuido en 22 días (de 170 ha pasado a148 días). Sin embargo, antes de la pandemia eran de 121 días, lo que nos mantiene a la cola de Europa.

Por si esto fuera poco, un 27% de los pacientes llevaban más de seis meses esperando, cuando en diciembre de 2019 solo eran un 20%. Por comunidades autónomas, la más afectada, con diferencia, es Castilla-La Mancha. Allí se ven obligados a esperar 286 días de media. Muy lejos de Asturias (60 días de espera) y País Vasco (68 días).

La doctora Inmaculada Cervera, coordinadora del grupo de trabajo de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) cree que “la pandemia se ha convertido en una guerra sin armas, pero con consecuencias directas en los pacientes que desgraciadamente han fallecido, en los que se quedan con secuelas crónicas y en los que han visto como se paraba su atención por la saturación de los servicios sanitarios”.

EL LARGO CAMINO AL ESPECIALISTA

Dependiendo de la región en la que habitemos, la demora con la que llegamos a la primera consulta con el especialista va de los 30 días de espera en el País Vasco, hasta los 152 días que se alarga el plazo para que nos vea el especialista en Cataluña. La media en España es de 99 días y sigue estando por encima de los 88 que había que esperar antes de la pandemia.

Ante esta situación, la directora general de la POP pide en COPE que “las autoridades hagan que se recupere la normalidad sanitaria para las personas con enfermedades crónicas y con protocolos específicos. Sobre la telemedicina que fue tan útil durante el periodo de confinamiento y mayor índice de contagios del coronavirus, Gálvez pide que reflexionen para seguir utilizándola solo en momentos determinados en los que no sea necesario ver al paciente. Para eso hace falta reforzar la Atención Primaria”.

Una valoración que comparte en COPE la Dra. Cervera que apuesta por potenciar la Atención Primaria con recursos diagnósticos suficientes como para adelantar lo máximo posible las pruebas que ayuden a agilizar el proceso del paciente que tenga que acudir a hospital”.

Todos estos datos y experiencias llevan a la Dra. Cervera a pedir “un refuerzo si queremos mantener un sistema sanitario de calidad. Sobre todo en el caso que yo conozco, el de Atención Primaria, en el que nos encontramos sobrecargados y agotados, porque las secuelas de la enfermedad no solo lo sufren los pacientes, también los profesionales”.