La escalofriante profecía del doctor Cavadas sobre el futuro tras la pandemia: "El problema será serio"

El doctor Pedro Cavadas se ha convertido en una de las voces más críticas con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. El cirujano no ha ocultado en ningún momento su disconformidad con la labor llevada a cabo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa y por el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, cuyo trabajo ha criticado con dureza en numerosas ocasiones en los últimos meses.

En una entrevista concedida al diario ABC, Cavadas ha vuelto a criticar el comportamiento del Ejecutivo durante la pandemia de coronavirus. Para el cirujano, el Ejecutivo no ha aprendido nada de lo que vivimos en los meses de marzo y abril: "No hemos aprendido nada de la primera oleada pandécima, salvo frases bonitas de Ravindranah Tagore o arengas de libro de autoayuda. La crisis económica apenas ha empezado y la sanitaria no parece haber apelado a la sensatez tan evidente de que los técnicos dirijan las actuaciones".

Para Cavadas, el mayor error del Gobierno español ha sido "ignorar temporal e intencionadamente su potencial magnitud y luego echar a correr desordenadamente para intentar apagar la cola del incendio a sotavento", algo que achaca a que los gobernantes estaban "ocupados en otros quehaceres distintos del bien común".

La terrible profecía del doctor Cavadas sobre el futuro tras la pandemia

Pero las palabras más impactantes del doctor Cavadas las ha pronunciado cuando le han preguntado por el impacto del virus sobre el cuerpo humano. Ante la cuestión de qué es lo que más le sorprende del covid, el doctor ha respondido con unas inquietantes palabras, que anticipan un futuro negro para la humanidad:

"Me sorprende que a pesar de no ser un virus de letalidad alta, el manejo «peculiar» de la respuesta a nivel mundial haya generado más daño que el virus en sí. Así las cosas, cuando surja (es cuestión de tiempo y sobrepoblación) un virus con la letalidad del MERS por ejemplo y la transmisividad de este u otro, el problema será serio".

Así pues, el doctor Cavadas pronostica que después de este virus habrá otro más serio, que cause problemas aún más graves en la salud y en la población mundial.