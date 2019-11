Herrera: ¿Quién te ha dicho Pablo Iglesias, que Amancio Ortega no paga los impuestos que tiene que pagar?

Audio

Llegó el 1 de noviembre y ha caído en viernes y como es día de Todos los Santos y es feriado, hay quien se ha cogido el puente. Ayer se notó en las grandes ciudades que la gente salía.

Estas fiestas ahora de Halloween por todos los barrios, con algunos fiestorros en casa que parecen los carnavales o la noche de fin de año.

Cuando qué bueno sería que todos estuviéramos más pendientes de la campaña electoral que acaba de comenzar. Un detalle; la solicitud de voto por correo ha caído un 30%. Esa abstención que algunos son incapaces de calcular pero que diferentes estudios dicen que va a ser bastante importante y que vamos a ver a quien beneficia o perjudica.

Ayer, la pegada de carteles, los primeros mensajes de esta campaña. Una campaña que va a ser corta y en la que cada uno ha pedido el voto, menos Podemos que ha pedido echar de España a Amancio Ortega, o algo así.

Vamos a ver... Amancio Ortega es un tío que lleva trabajando toda la vida, desde luego más que Pablo Iglesias que no ha creado un puesto de trabajo nunca al contrario, puede colaborar a destruirlos. ¿Quién te ha dicho a ti que Amancio Ortega no paga los impuestos que tiene que pagar? ¿quién eres tú para soltar la especie de que Inditex no paga los impuestos que tiene que pagar o Amancio no paga los particulares de IRPF? ¿Eres inspector de Hacienda? ¿Te lo ha dicho Hacienda? ¿Hacienda no ha obrado contra él por alguna razón?

No solo es la mentira, la difamación, el rencor social que corroe las entrañas de toda esta gentuza, es también dejar correr la idea de que estamos ante un privilegiado que le llevan el dinero a casa. ¿Sabes a cuánta gente da de comer Amancio Ortega? ¿Cuántas pagas extras da? ¿sabes lo que paga de impuestos? Y además regala o dona con su dinero, -que es lo que más os fastidia- unos materiales que tu no aceptarás, pero que muchos hospitales sí lo hacen.

Con eso está dicho literalmente todo. Ahí tenemos una explicación absolutamente de todo.

Y una explicación es lo que necesitaremos para entender la sentencia contra la manada de Manresa que vuelve a abrir el debate sobre el abuso y la agresión sexual.

Ayer en Manresa hubo concentraciones de protesta porque la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre 10 y 12 años a cinco de los 6 procesados por violar por turnos a una menor de 14 años. La condena es por abuso, no por agresión. Estamos ante el mismo debate que se generó con la manada de Pamplona que provocó aquella explosión de rabia en la calle. El Supremo elevó de abuso a agresión lo que pasó en aquel portal de Pamplona. ¿Por qué con ese antecedente los jueces de Barcelona se quedan en el abuso y no en la agresión? Es que seguramente el Código Penal esté mal. Lo que hay que hacer es cambiarlo, de una u otra manera, a ser posible por la buena.

Y Santurce ha vivido la primera noche tras los momentos de gran tensión de esta semana debido a varios casos de okupas. Hay momentos en que la gente paciente pierde la paciencia. Eso ha pasado en ese municipio vecino a Bilbao donde tres casos de okupas han indignado a los 2.000 vecinos que han salido a la calle a protestar y a exigir a la policía que los eche. Curiosamente la Ertzaintza tuvo que contener a los manifestantes para proteger a los delincuentes. La imagen era muy potente; de un lado gente que trabaja, paga sus impuestos y respeta las normas, recordándole a los okupas -que no han trabajado en su vida, que no tienen normas, son unos delincuentes y que no pagan impuestos- de lo que va la vida. Y todo mientras algunas víctimas de la okupacion exponían su impotencia.

Les decían los vecinos 'si quieres un piso, ponte a trabajar'. Los okupas les hacían peinetas y burlas. Lo que coreaban los vecinos es de una lógica aplastante. Sea la primera vivienda del que sufre la okupacion o sea un piso heredado, porque hay familias trabajadoras que tienen derecho a tener un segundo piso, que a lo mejor alquilado en un momento dado les saca de un apuro económico.

Pablo Iglesias se lo quitaría seguramente, para quedárselo él a lo mejor, no lo sé, pero se lo quitaría. Por más que se han aprobado leyes de desahucio exprés, por más que esté claro y sea una cuestión de sentido común, se tarda ocho meses en echar a esa gente, que ha estado en tu casa ocupándola y además te la deja destrozada. Y entranto legalmente no son okupas, no les puede cortar el agua, la luz o el gas, ni les puedes intentar echar a la fuerza porque te denuncian por coacciones. El mundo al revés.

Claro, luego hay quien se busca empresas como Desokupa, que no utiliza la violencia, que envía a tres personas a ponerse en la puerta de tu casa ocupada por tres parásitos de esos, tres perroflautas, tres fumetas o tres delincuentes de otro tipo. Y no les tocan, solo les recuerdan que no están en su casa. Al final el 95% de los casos se acaban yendo. Y además no tardan mucho. Evidentemente no hay que recurrir a esas coacciones siempre que te ampare el Estado, siempre que te ampare al legalida y las fuerzas del orden público. Es que ocupa tu casa un tío cuando te has ido a comprar le pan y no te deja entrar. Y como quieras entrar a la fuerza te denuncia por coacciones y habrá algún imbécil en algún juzgado que lo tramitará.

Esas son las cosas que pasan en este país tan divertido, ahí está lo de Santuce. Esperemos que recuperen lo suyo porque para eso es suyo y que lo disfruten en salud.