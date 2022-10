La fecha del fin de las mascarillas en el transporte público, según el doctor Cavadas: a punto de cumplirse

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba este viernes que en la última semana el ritmo diario de aumento de la transmisión de la covid-19 es del 1,1 %, con una incidencia en los mayores de 59 años que alcanza los 168 casos por cada cien mil habitantes -13 puntos más que el martes-, y ha destacado que el impacto hospitalario sigue bajo, en torno al 2,2 %.

En rueda de prensa, tras el Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades autónomas, la ministra ha explicado que el nivel de transmisión "es leve" y que la ocupación hospitalaria se mantiene en los registros más bajos de toda la pandemia, un 2,2 % la general y 1,4 % en las unidades de críticos.

Además, la ministra también ha explicado que en la reunión entre Sanidad y las comunidades no se ha debatido sobre la retirada de las mascarillas en el transporte público, una vez que esta misma semana los técnicos de la Ponencia de Alertas emitieran un dictamen desfavorable sobre su retirada. Darias solo ha precisado que "no es el momento" y que se debe "seguir valorando cuál sería la decisión a adoptar" porque la covid "está en tendencia ascendente leve". Sin embargo, no se descarta que se retome el tema en los próximos días.

El vaticinio del doctor Cavadas sobre el fin de la mascarilla en el transporte público

En pleno debate, algunos expertos ya se han posicionado, y mientras unos consideran que no se debería quitar la mascarilla en el transporte, otros se muestran más optimistas y abogan porque deje de ser obligatorio el cubrebocas. El doctor Pedro Cavadas, uno de los más reconocidos en nuestro país, ya se refirió a este asunto hace casi dos años.





En octubre de 2020, cuando apenas llevábamos medio año de pandemia, el cirujano ya aseguraba que la mascarilla iba a ser obligatoria durante dos años. Tiempo en el cual nos ayudaría a hacer frente al coronavirus, que nos había obligado a estar meses encerrados y nos había cambiado la vida por completo, tal cual la conocíamos. Además, el experto añadió que en dicha cifra, pasaría a ser "opcional".

Ahora, cuando apenas llevamos 10 días de este mes de octubre, estamos a las puertas de cumplirse el plazo marcado por Cavadas y parece que, una vez más, podría haber acertado. En enero de 2020, ya se atrevía a apuntar que la pandemia iba a hacer mella en la población de todo el mundo, y alertaba del peligro que suponía la covid-19. Meses después, aseguraba que iban a aparecer nuevas variantes, que harían más difícil acabar con el virus. Pues bien, aunque fue tachado de "alarmista", a la vista está que ambas predicciones se han cumplido. Habrá que ver si en las próximas semanas se cumple, también, el adiós a la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público.