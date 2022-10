Los test que diferencian si tenemos gripe o covid: cuánto cuestan y en qué se diferencian de los de antígenos

Mucha gente habla de ellos pero no todos los que acuden a las farmacias preguntan por ellos: ¿cómo son los nuevos tests combinados que te permiten diferenciar si eres positivo por covid o simplemente has pillado una gripe estacional? El tiempo y las semanas va pasando, estamos en la primera semana de octubre y a nuestro alrededor comprobamos que la gente ya está tosiendo o estornudando, y surge la gran pregunta: tendré gripe o tendré covid.

Por eso, La Tarde y concretamente Pilar Cisneros se han acercado hasta una Farmacia de Guardia para preguntar a Adelina Delgado, la encargada, en qué consisten estas pruebas, cuánto cuestan y cuáles son los pasos que hay que seguir para saber interpretarlos correctamente. “Son unos test que nos permite diferenciar si lo que tenemos es Covid o es gripe, cosa que no hemos podido hacer durante los dos años de pandemia, y ahora es posible”, explica la copresentador del programa de COPE.





Así funcionan los tests combinados de gripe y covid



“Nos van a ayudar muchísimo en este otoño e invierno”, explica la farmacéutica a los micrófonos de COPE. El nuevo test es combinado, que te permite detectar tanto si tienes covid o gripe. “Si hay una serie de síntomas como estornudo o tos, y en cualquiera de los test tenemos resultado negativo, puede que tengamos un simple resfriado”, subraya Adelina. El problema viene cuando te levantas con décimas de fiebre

En cuanto al artefacto en sí, el test es una plaquita blanca en el que, en lugar de ser una fila superior, hay dos filas. Una superior en rosa que pone “Covid 19” y otra en letras verdes abajo que dice “Flu A+B”. Como aclara la farmacéutica, eso “significa que es antígeno A o B, y nos referimos a gripe A o B, la estacional, que es cuando más casos tenemos”.









Junto a “Covid 19” aparecen las letras C y T, al igual que en el resto de test de antígenos que se usaban de forma común hasta el momento. El funcionamiento es muy parecido también: Tomamos una muestra nasal, un recipiente con el reactivo, metemos el isopo, lo mezclamos y la diferencia viene en que ponemos tres gotas tanto en la parte de arriba y abajo, van a funcionar los dos resultados a la vez. A partir de ahí, esperar 15 minutos.

“Lo primero que tiene que aparecer el CT, después vemos si tenemos covid o gripe, aparecerán las rayitas, igual que antes”, comprueba la copresentadora de La Tarde. Por tanto, podemos comprobar que la única diferencia es que hay que poner la muestra en dos partes, pero la lectura del resultado es similar al resto de tests de antígenos.

Pero, ¿cuánto cuesta? Pues, igual que el covid, su precio es de 2,94 euros y se dispensa sin receta. Eso sí, explica Adelina que no están terminando de ser un 'boom' de ventas, al menos no por el momento. “Poquito a poco, piensa que no ha llegado la época máxima de gripe y muchos clientes no lo conocen. Ahora hay un ligero repunte, la gente se está preocupando mucho, pero el combinado todavía no lo conocen y no preguntan por él”, concluye.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Test de antígenos: la explicación científica que demuestra su fiabilidad

A pesar del paso de los meses, no han sido pocas las polémicas despertadas hacia el funcionamiento de los test, así como cierto recelo. De hecho, hace sólo unos meses una imagen sobre el interior de uno de ello se volvió viral, creando una incertidumbre que se encargó de zanjar la farmacéutica y vocal de Dermofarma .

"Se trata de un test que actúa por inmunocromatografía” por lo que "Es como decir que lo que hay dentro del televisor no sirve para nada, pero dentro de esa carcasa está toda la última tecnología para que podamos ver bien las películas. Pues es lo mismo, es decir, la carcasa que protege todo el dispositivo". En definitiva, se trata de tiras reactivas rápidas que detectan el antígeno de la muestra y reaccionan iluminando la raya de control a su paso por el punto T del casete.